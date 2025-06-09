Мінімалку у 2025-му вже не підвищать, але на 2026-й надія є: як зміняться пенсії українців у поточному та наступному році

Українським пенсіонерам у 2025 році вперше за останні кілька років не підвищать мінімальну пенсію. Не зросте й мінімальна гарантована виплата для осіб що виконали вимоги за стажем. Адже вона прив’язана до мінімальної зарплатні, на підвищення якої у держави цьогоріч також немає грошей. На які надбавки можуть розраховувати пенсіонери у 2025-му та що зміниться у 2026-му році.

Які доплати запропонують пенсіонерам у 2025 році?

Ледь не єдина доплата, на яку пенсіонери справді можуть розраховувати ще в поточному році – це так звана «доплата за вік». Йдеться про певну фіксовану суму яку додають до пенсії українців починаючи з певного віку:

з 70 років – 300 грн;

з 75 років – 456 грн;

з 80 років – 570 грн.

Між собою ці суми не додаються, просто після переходу в наступна вікову категорію пенсіонер починає отримувати іншу суму доплати. Але щоб українцю нараховували «доплату за вік», його пенсія не повинна перевищувати 10 340,3 грн.

Як зміняться пенсії у 2026-му?

Вже навесні нового 2026 року на українських пенсіонерів чекає чергова індексація пенсій. Її розмір поки що не відомий, адже залежатиме від інфляції в країні станом на кінець 2025 року.

Крім індексації пенсіонерам України пообіцяли такі підвишки:

мінімальна пенсія зросте на 203 грн – з 2361 грн до 2 564 грн;

максимальну пенсію підвищать на 2030 грн – з 23 610 грн до 23 640 грн;

гарантована виплата для українців, що досягли пенсійного віку (65 років) та виконали вимоги щодо стажу (30 або 35 років – залежно від статі) зросте на 275,2 грн – з 3 200 грн до 2 475,2 грн.

Та навіть не зважаючи на одразу кілька надбавок, близько половини українців пенсійного віку все одно балансуватимуть на межі бідності. Адже станом на сьогодні середня пенсія, що становить 6085,7 грн, не дотягує навіть до прожиткового мінімуму у розмірі 6685 грн. Тож, аби підняти пенсіонерів «з колін» та забезпечити всім небхідним, Україні потрібна грунтовна пенсійна реформа, а не низка копічаних надбавок.