Мобільні міграції: українці масово переходять до одного оператора, а “гігант” втрачає абонентів

Травень 2025 року ознаменувався значним переформатуванням на ринку мобільних послуг України. Загалом було здійснено 24 072 перенесення мобільних номерів (функція MNP). Цікаво, що українці найчастіше обирали lifecell, тоді як найбільша кількість абонентів йшла від “Київстару”.

Деталі міграції: хто втрачає, а хто здобуває

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), ситуація серед найбільших операторів виглядала так:

Оператори, від яких йшли абоненти:

Київстар: 9 599 абонентів

Vodafone: 8 888 абонентів

lifecell: 5 272 абоненти

Інтертелеком: 127 абонентів

Тримоб: 186 абонентів

Оператори, до яких переходили абоненти:

lifecell: 13 730 номерів

Vodafone: 5 168 номерів

Київстар: 5 091 номер

Інтертелеком: 21 номер

Тримоб: 62 номери

Причини таких масових переходів офіційно не вказуються. Проте, нагадаємо, наприкінці 2024 року вже спостерігався “бум” перенесень номерів до lifecell. Тоді це призвело до перевантаження бази даних, через що послуга MNP була тимчасово недоступною. Вважалося, що масове бажання українців перейти до цього оператора було пов’язане з підвищенням тарифів у конкурентів.

lifecell готує підвищення цін: що зміниться з 11 червня

Незважаючи на зростання популярності, lifecell анонсував підвищення вартості базових тарифів на міжнародні дзвінки та SMS з 11 червня. Зокрема:

Вартість одного міжнародного SMS зросте вдвічі – з 5 до 10 грн.

Зміниться і вартість міжнародних дзвінків до низки країн – до 30 грн/хвилина.

Після цих змін термін дії нарахованого пакета хвилин становитиме 2 дні.

Раніше повідомлялося, що Vodafone блокує номери абонентів лише контрактної форми за несплату, виключно згідно з умовами договору. Натомість абоненти передплати можуть продовжувати користуватися безкоштовними послугами оператора, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів, що дозволяє додзвонитися до них.