Українці знайшли спосіб дешевше купувати квартири площею від 45 до 70 квадратів

Українці активно купують житло за державною програмою єОселя. Пільгову іпотеку в переважній більшості випадків оформляють на новобудови чи квартири, які все ще знаходяться на стадії будівництва, площею від 45 до 70 кв. м. Вартість такого житла зазвичай не перевищує 2,8 млн грн.

Яке житло найчастіше купують за єОселя?

Згідно з даними «Укрфінжитла» та Глобус Банку, близько 59% квартир, які українці купують за програмою єОселя – це новобудови. Зокрема:

40% – у об’єктах, що вже введені в експлуатацію;

19% – в будинках, які все ще знаходяться на стадії будівництва.

Ці дані свідчать про чималий попит на житло з первинного ринку та потужну підтримку вітчизняного житлобудівництва.

Скільки українці готові витратити на квартиру?

Згідно з даними за січень-лютий 2025 року більшість іпотек за програмою єОселя українці брали на такі квартири:

1-2 кімнатні;

площею 45-70 кв. м;

вартістю від 2,3 до 2,8 млн грн.

При цьому 75% іпотечних договорів укладають на термін 20 років. Що ж до локації, то понад 80% новопридбаних квартир розташовані у безпечних регіонах країни, зокрема у Києві, Львові, Івано-Франківську та на Закарпатті.

Які умови пільгової програми єОселя?

Програма єОселя стартувала в Україні у 2022 році. Вона дає змогу українцям купувати житло у розстрочку на 20 років всього під 7%. Для пільгових такегорій, зокрема військових, освітян, науковців медиків та правоохоронців, ставка ще нижча – лише 3%.

Щоб стати учасником програми, потрібно відповідати певним критеріям:

вік від 18 до 50 років (не більше 70 років на момент остаточного погашення кредиту);

відсутність свого власного помешкання;

якщо житло все ж є, то за площею не повинно перевищувати 52,5 кв. м;

якщо власник проживає з родиною, то площа житла має бути не більшою за 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного додаткового члена родини;

якщо житло більше, то воно повинно бути розташоване на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій;

наявність офіційної зарплатні, пенсії чи іншого доходу, якого вистачить на виплати за іпотекою.

За цими умовами українці лише з початку 2025 року вже встигли взяти 2334 іпотечних кредитів на загальну суму 4,3 млрд грн. А з початку роботи програми єОселя було видано понад 17 тис. пільгових кредитів більш ніж на 28 млрд грн.