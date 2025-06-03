Пенсии в июне 2025 года: кому начислят доплаты?

В июне 2025 года базовые пенсионные выплаты для большинства украинских пенсионеров останутся без изменений. Однако отдельные категории лиц все же получат прибавки к основной пенсии. Речь идет о доплатах, предусмотренных государством для пенсионеров от 70 лет.

Кому предусмотрены надбавки?

Доплаты автоматически начисляются пенсионерам, которым исполнилось:

80 лет – надбавка 570 грн. От 75 до 79 лет – надбавка 456 грн. От 70 до 74 лет – прибавка 300 грн.

Для их получения не нужно обращаться в Пенсионный фонд – все выплаты состоятся автоматически. В то же время, есть важное условие — основная пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Изменения для ВПЛ и пенсионеров за границей

Правительство также упростило доступ к пенсионным выплатам для определенных групп населения. Речь идет, в частности, о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), гражданах, находящихся на временно оккупированных территориях, а также выехавших за границу.

Теперь эти категории могут получать пенсии не только через Ощадбанк, как было раньше, а через любой другой уполномоченный банк.

Сменить финансовое учреждение можно:

Лично в отделении Пенсионного фонда Украины. Онлайн – через вебпортал ПФУ. Непосредственно в новом избранном банке.

Еще одна положительная новость – это возможность учитывать рабочий стаж, полученный за пределами Украины. Это особенно актуально для тех, кто временно работал в других странах.

«Благодаря принятому ранее закону и постановлению, разработанному Минсоцполитики, отныне стаж, который украинцы приобретают за границей, будет включен для определения права на пенсию по возрасту в Украине», — говорится в сообщении.

К примеру, если у человека 25 лет страхового стажа в Украине и еще 5 — за границей, то раньше эти дополнительные годы не учитывались, и права на пенсию по возрасту могло не быть. Теперь же такой стаж засчитывается на общих основаниях.