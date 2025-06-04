Як зрозуміти, що роутер потребує негайної заміни: кілька важливих ознак

Wi-Fi роутер — один із найважливіших пристроїв у кожному домі чи офісі. Від його роботи залежить стабільність інтернет-з’єднання та швидкість передачі даних. Експерти рекомендують оновлювати маршрутизатор кожні 3–5 років, адже його компоненти з часом зношуються. Також старі моделі варто оновлювати, тому що вона можуть бути вразливими до сучасних кіберзагроз. Звісно, якщо навіть старенький роутер працює добре і справно, то квапитись його замінити не варто. Однак є кілька причин, які вказують на те, що без заміни пристрою просто не обійтися.

Коли слід задуматися про заміну маршрутизатора?

Першим сигналом того, що ваш роутер потребує оновлення, може стати регулярне погіршення стабільності мережі. Якщо з’єднання періодично обривається, пристрої не можуть повторно підключитися без перезавантаження роутера або спостерігається помітне зниження швидкості — це явні симптоми технічного зносу.

Старі маршрутизатори не здатні ефективно обробляти одночасно велику кількість з’єднань. Для прикладу, моделі з підтримкою Wi-Fi 4 або Wi-Fi 5 оптимально працюють із 10–15 пристроями. У той час як сучасні роутери з Wi-Fi 6 підтримують до 80 підключень одночасно. Завдяки цьому вони підходять для так званих “розумних” будинків.

Перегрів — це ще одна ознака серйозної проблеми

Ще один сигнал, який свідчить про проблеми із роутером є перегрівання корпусу. Якщо пристрій сильно нагрівається навіть при незначному навантаженні, це може свідчити про слабку вентиляцію або забруднення всередині пристрою. Таке теплове навантаження може вплинути на стабільність сигналу та навіть вивести роутер з ладу.

Особливо уважними варто бути, якщо перегрів супроводжується зниженням швидкості. Це ознака внутрішніх технічних збоїв, які вже не виправляються звичайною перезагрузкою.

Своєчасна заміна роутера — не лише питання комфорту, а й безпеки. Сучасні пристрої підтримують новіші протоколи шифрування, які є значно надійнішими. Також нові моделі часто оснащені різноманітними новітніми функціями.