Пенсії в червні 2025 року: кому нарахують доплати?

02У червні 2025 року базові пенсійні виплати для більшості українських пенсіонерів залишаться без змін. Проте окремі категорії осіб все ж отримають надбавки до основної пенсії. Йдеться про доплати, передбачені державою для пенсіонерів віком від 70 років.

Кому передбачені надбавки?

Доплати автоматично нараховуються пенсіонерам, яким виповнилось:

80 років — надбавка 570 грн. Від 75 до 79 років — надбавка 456 грн. Від 70 до 74 років — надбавка 300 грн.

Для їх отримання не потрібно звертатися до Пенсійного фонду — усі виплати відбудуться автоматично. Водночас є важлива умова — основна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Зміни для ВПО та пенсіонерів за кордоном

Уряд також спростив доступ до пенсійних виплат для певних груп населення. Йдеться, зокрема, про внутрішньо переміщених осіб (ВПО), громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав за кордон.

Відтепер ці категорії можуть отримувати пенсії не лише через Ощадбанк, як було раніше, а через будь-який інший уповноважений банк.

Змінити фінансову установу можна:

Особисто у відділенні Пенсійного фонду України. Онлайн — через вебпортал ПФУ. Безпосередньо в новому обраному банку.

Ще одна позитивна новина — це можливість враховувати робочий стаж, здобутий за межами України. Це особливо актуально для тих, хто тимчасово працював у інших країнах.

«Завдяки ухваленому раніше закону та постанові, розробленій Мінсоцполітики, відтепер стаж, який українці набувають за кордоном, буде включено для визначення права на пенсію за віком в Україні», — йдеться у повідомленні.

До прикладу, якщо особа має 25 років страхового стажу в Україні і ще 5 — за кордоном, то раніше ці додаткові роки не враховувалися, і права на пенсію за віком могло не бути. Тепер же такий стаж зараховується на загальних підставах.