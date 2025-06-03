С 1 июня банковские счета будут блокироваться чаще: что важно знать?

С 1 июня в Украине начинают действовать новые ограничения на карточные переводы, что может привести к росту заблокированных счетов. Причиной блокировки нередко становятся не только подозрительные суммы, но и некорректное назначение платежа.

Адвокат Богдан Янкив предостерегает, что даже обычная формулировка, которая кажется безопасной, иногда может вызвать интерес банка или налоговой службы. А некоторые из них почти гарантированно провоцируют блокировку.

Какие формулировки следует избегать?

Перечислим то, что нельзя упоминать в назначении платежа.

Упоминание о криптовалюте

Любое использование слов, связанных с криптовалютами (например, crypto, btc, биткоин, USDT и т.д.), является отрицательным сигналом для банка.

Оплата товаров и услуг без ФЛП

Если у получателя нет статуса физического лица-предпринимателя, а назначение содержит слова «за услуги», «за товар» — банк может расценить это как ведение теневого бизнеса.

КВЭД, не указанный в реестре ФЛП

Если в назначении платежа указана деятельность, не отвечающая зарегистрированным кодам КВЭД получателя, это может иметь плохие последствия.

Какие формулировки допустимы, но тоже требуют осторожности

Есть и ряд не столь опасных формулировок, но и они могут привлечь внимание контролирующих органов.

Возврат долга

Хотя частые переводы с указанием «возврата долга» обычно не вызывают вопросов, регулярные или крупные суммы могут заинтересовать финансовый мониторинг.

Компенсация расходов

Часто ФЛП, сдающие в аренду жилье, получают средства, где в назначении платежа указана «компенсация коммунальных расходов». Однако налоговая может считать это доходом физлица, а не ФЛП. Соответственно будет применяться другая ставка налогообложения (18% вместо 5% для 3 группы).

Подарки, донаты, благотворительность

Подарок — не облагается налогом только в случае, если он поступил от близкого родственника. В противном случае действует предел в 2000 грн.

Благотворительная помощь, донаты — освобождены от налогообложения только при условии, что получателем является волонтер, военный, зарегистрированный фонд или пострадавшее лицо.

Что указывать в назначении?

Переводя кому-то средства, старайтесь прописывать нейтральную формулировку, например, «личный платеж», «помощь родственнику», «перевод средств». Хотя нет гарантии, что перевод не попадет под проверку.