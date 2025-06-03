З 1 червня банківські рахунки блокуватимуть частіше: що важливо знати?

З 1 червня в Україні починають діяти нові обмеження на карткові перекази, що може призвести до зростання кількості заблокованих рахунків. Причиною блокування нерідко стають не тільки підозрілі суми, а й некоректне призначення платежу.

Адвокат Богдан Янків застерігає, що навіть звичайне формулювання, яке здається безпечним, іноді може викликати інтерес банку або податкової служби. А деякі з них майже гарантовано провокують блокування.

Які формулювання варто уникати?

Перерахуємо те, що категорично не можна згадувати у призначенні платежу.

Згадка про криптовалюту

Будь-яке використання слів, пов’язаних із криптовалютами (наприклад, crypto, btc, біткоїн, USDT тощо), є негативним сигналом для банку.

Оплата товарів і послуг без ФОП

Якщо отримувач не має статусу фізичної особи-підприємця, а призначення містить слова «за послуги», «за товар» — банк може розцінити це як ведення тіньового бізнесу.

КВЕД, не зазначений у реєстрі ФОП

Якщо у призначенні платежу вказано діяльність, яка не відповідає зареєстрованим кодам КВЕД отримувача, це може мати погані наслідки.

Які формулювання допустимі, але теж потребують обережності

Є й низка не таких небезпечних формулювань, але й вони можуть привернути увагу контролюючих органів.

Повернення боргу

Хоча не часті перекази із зазначенням «повернення боргу» зазвичай не викликають питань, регулярні чи великі суми можуть зацікавити фінансовий моніторинг.

Компенсація витрат

Часто ФОПи, які здають в оренду житло, отримують кошти, де у призначенні платежу вказано «компенсація комунальних витрат». Проте податкова може вважати це доходом фізособи, а не ФОПа. Відповідно застосовуватиметься інша ставка оподаткування (18% замість 5% для 3 групи).

Подарунки, донати, благодійність

Подарунок — не оподатковується лише в разі, якщо він надійшов від близького родича. В іншому випадку діє ліміт у 2000 грн.

Благодійна допомога, донати — звільнені від оподаткування лише за умови, що отримувачем є волонтер, військовий, зареєстрований фонд або постраждала особа.

Що вказувати у призначенні?

Переказуючи комусь кошти намагайтесь прописувати нейтральне формулювання, наприклад, «особистий платіж», «допомога родичу», «переказ коштів». Хоча немає гарантії, що переказ не потрапить під перевірку.