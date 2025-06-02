Некоторые карты Ощадбанка будут работать только до этой даты: кому из украинцев установили новый срок действия платежной карты

Клиенты Ощадбанка, у которых уже истек или вскоре истекает срок действия платежной карты, могут не спешить ее перевыпускать. Государственный банк продлил срок актуальности всех своих карт по крайней мере до 31 декабря текущего года. Однако это нововведение касается только карточек, потерявших пригодность в определенный период времени.

Какие просроченные карты Ощад не заблокирует?

Как пояснили в Ощадбанке, решение временно не аннулировать карточки, срок действия который уже истек, было принято ввиду сложной ситуации в стране. Ведь в Украине идет война и часто граждане не имеют возможности вовремя перевыпустить карту из-за не подконтрольных им обстоятельств. Однако блокировке не будут подлежать только карточки, которые:

потеряли свою актуальность в срок с февраля 2022 по март 2025 года;

по которым в январе-феврале 2025-го была проведена по крайней мере одна операция – через кассу, терминал, платежный банкомат и т.д.

Интересно, что второе условие автоматического продления срока действия карты включает даже неуспешные операции. Например, так и не проведенный платеж или попытку снять деньги с карты с нулевым балансом.

Что делать, если уже заказал новую карту?

Гражданам, которые не знали об автоматическом продлении срока действия карт и заказали себе новое платежное средство, в Ощадбанке также предоставили инструкции. Поскольку отменить процедуру перевыпуска карты невозможно, им посоветовали прийти в отделение и забрать свою новую карту. Предыдущую же платежную карту им автоматически закроют. То есть даже несмотря на новые правила по продлению срока действия карт, такой картой уже нельзя будет рассчитываться в магазинах, снимать с нее деньги или пополнять в терминалах самообслуживания.

Зато клиенты банка еще не успевшие начать процедуру перевыпуска или вообще не имеющие сейчас такой возможности могут не беспокоиться о своей платежеспособности. Ведь их старыми карточками, если они отвечают всем вышеуказанным условиям, можно будет пользоваться еще по крайней мере до конца 2025 года.