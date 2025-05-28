Чому на українських ринках немає індичих яєць: відповідь вас здивує

Ви коли небудь бачили в продажі індичі яйця? Отож. У магазинах та на ринках іх просто немає, хоч яйця індичок цілком їстівні і мають у своєму складі не менше поживних речовин, аніж курячі. Фермери пояснили цей феномен.

Чому яйця індичок не знайти у продажі?

Відсутність на ринках та в супермаркетах індичих яєць має дуже просту причину – низька рентабельність. Виявляється індички відкладають лише від 9 до 13 яєць за два тижні. Тобто одне яйце з’являється приблизно раз на 24-32 години. Для самої індички цього цілком достатньо, а от для фермерів малувато. Особливо якщо врахувати, що кури несуться безперестанку, даючи принаймні по одному яйцю що доби.

Ще одним важливим фактором, що впливає на рентабельність індичих яєць, є вік статевого дозрівання цих птахів. Індички починають нестися аж у 7 місяців, а курям щоб дорости до продуктивного віку необхідно лише 5 місяців. Не кажучи вже про те, що для вирощування індичок потрібно значно більше простору та кормів, адже ці птахи принаймні у 1,5 раза більші за курей.

Які на смак індичі яйця?

Яйця індичок цілком придатні для вживання і містять чимало корисних жирів, білків та інших мікроелементів. Натомість за смаком вони дуже схожі на курячі, але трохи більші і мають твердішу скарлупу. Тож із такого яйця могла б вийти величенька яєчня.

Але спробувати індичі яйця ви зможете лише якщо знайдете спосіб придбати їх просто з ферми. У широкому продажі вони з’являються вкрай рідко, адже коштують значно дорожче за курячі і просто не витримують конкуренції. З двох схожих продуктів люди обирають більш вигідний за ціною, тому фермерам просто не вдається повернути витрачені на вирощування індичок гроші.