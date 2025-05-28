Всем, кто получил «тысячу Зеленского», теперь нужно поторопиться: озвучено предупреждение
Украинцам рассказали, когда сгорит президентская помощь и напомнили, на что ее можно потратить.
Большинство украинцев, получивших так называемую «тысячу Зеленского», уже успели потратить эти средства. В основном граждане рассчитывались президентской тысячей за коммунальные услуги или пополняли с нее свой мобильный счет. Однако есть люди, у которых на Кэшбек-картах все еще остались деньги из зимней помощи. Украинцам рассказали, можно ли их использовать и как именно это сделать.
Когда сгорит «тысяча Зеленского»?
Президентская 1000 грн изначально была представлена как зимняя помощь украинцам. И действительно, начисление средств всем желающим производилось только до февраля 2025 года. Но зима закончилась, а остаток средств на Кешбек-картах украинцев не сгорел.
Оказывается использовать «тысячу Зеленского» можно в любой месяц любого времени года. Главное – потратить всю сумму до конца 2025 года. Иначе остаток средств от президентской помощи исчезнет с карты навсегда.
На что можно потратить президентскую тысячу?
Оставшиеся от «тысячи Зеленского» средства по-прежнему можно тратить только на:
- оплату коммунальных услуг;
- пополнение мобильного счета;
- приобретение билетов в театр, кино и т.п.;
- покупку книг;
- оплату еды и напитков в заведениях общественного питания.
Кроме того, оставшиеся на Кешбек-карте деньги украинцы могут перечислить на нужды ВСУ.
Будут ли новые программы помощи?
По состоянию на сегодня никакой информации о выплатах типа «тысячи Зеленского» нет. Ведь отопительный сезон 2024/2025 уже позади, а повышение тарифов на коммунальные услуги в ближайшее время не планируется.
Однако в Украине сейчас работает несколько программ, осуществляющих поддержку уязвимых категорий населения на постоянной основе. Речь о:
- выплатах на проживание для ВПЛ;
- субсидиях на оплату комуслуг для малоимущих граждан;
- субсидиях на жилье для переселенцев и т.д.
Так что граждане, нуждающиеся в помощи от государства, получат ее независимо от того, будет очередная «тысяча Зеленского» или нет.