Всем, кто получил «тысячу Зеленского», теперь нужно поторопиться: озвучено предупреждение

Большинство украинцев, получивших так называемую «тысячу Зеленского», уже успели потратить эти средства. В основном граждане рассчитывались президентской тысячей за коммунальные услуги или пополняли с нее свой мобильный счет. Однако есть люди, у которых на Кэшбек-картах все еще остались деньги из зимней помощи. Украинцам рассказали, можно ли их использовать и как именно это сделать.

Когда сгорит «тысяча Зеленского»?

Президентская 1000 грн изначально была представлена ​​как зимняя помощь украинцам. И действительно, начисление средств всем желающим производилось только до февраля 2025 года. Но зима закончилась, а остаток средств на Кешбек-картах украинцев не сгорел.

Оказывается использовать «тысячу Зеленского» можно в любой месяц любого времени года. Главное – потратить всю сумму до конца 2025 года. Иначе остаток средств от президентской помощи исчезнет с карты навсегда.

На что можно потратить президентскую тысячу?

Оставшиеся от «тысячи Зеленского» средства по-прежнему можно тратить только на:

оплату коммунальных услуг;

пополнение мобильного счета;

приобретение билетов в театр, кино и т.п.;

покупку книг;

оплату еды и напитков в заведениях общественного питания.

Кроме того, оставшиеся на Кешбек-карте деньги украинцы могут перечислить на нужды ВСУ.

Будут ли новые программы помощи?

По состоянию на сегодня никакой информации о выплатах типа «тысячи Зеленского» нет. Ведь отопительный сезон 2024/2025 уже позади, а повышение тарифов на коммунальные услуги в ближайшее время не планируется.

Однако в Украине сейчас работает несколько программ, осуществляющих поддержку уязвимых категорий населения на постоянной основе. Речь о:

выплатах на проживание для ВПЛ;

субсидиях на оплату комуслуг для малоимущих граждан;

субсидиях на жилье для переселенцев и т.д.

Так что граждане, нуждающиеся в помощи от государства, получат ее независимо от того, будет очередная «тысяча Зеленского» или нет.