Всім, хто отримав «тисячу Зеленського», тепер потрібно поквапитися: озвучено попередження
Українцям розповіли, коли «згорить» президентська допомога та нагадали, на що її можна витратити.
Більшість українців, що отримали так звану «тисячу Зеленського», вже встигли витратити ці кошти. Переважно громадяни розраховувалися президентською тисячею за комунальні послуги чи поповнювали з неї свій мобільний рахунок. Однак є люди, в яких на Кешбек-картках все ще залишилися гроші із зимової допомоги. Українцям розповіли, чи можна їх ще використати та як саме це зробити.
Коли згорить «тисяча Зеленського»?
Президентська 1000 грн з самого початку була представлена як зимова допомога українцям. І справді, нарахування коштів всім бажаючим відбувалося лише до лютого 2025 року. Але зима закінчилася, а залишок коштів на Кешбек-картах українців не «згорів».
Виявляється використовувати «тисячу Зеленського» можна в будь який місяць будь якої пори року. Головне – витратити всю суму до кінця 2025 року. Інакше залишок коштів від президентської допомоги зникне з карти назавжди.
На що можна витратити президентську тисячу?
Кошти, що залишилися від «тисячі Зеленського», як і раніше можна витрачати лише на:
- оплату комунальних послуг;
- поповнення мобільного рахунку;
- придбання квитків у театр, кіно тощо;
- купівлю книжок;
- оплату їжі та напоїв у закладах громадського харчування.
Крім того гроші, що залишилися на Кешбек-карті, українці можуть перерехувати на потреби ЗСУ.
Чи будуть нові програми допомоги?
Станом на сьогодні жодної інформації про виплати на кшталт «тисячі Зеленського» немає. Адже опалювальний сезон 2024/2025 вже позаду, а підвищення тарифів на комунальні послуги найближчим часом не планується.
Проте в Україні зараз працює кілька програм, які здійснюють підтримку вразливих категорій населення на постійній основі. Мова про:
- виплати на проживання для ВПО;
- субсидії на оплату компослуг для малозабезпечених громадян;
- субсидії на житло для переселенців тощо.
Тож громадяни, що потребують допомоги від держави, отримають її не залежно від того, чи буде чергова «тисяча Зеленського», чи ні.