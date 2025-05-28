Всім, хто отримав «тисячу Зеленського», тепер потрібно поквапитися: озвучено попередження

Більшість українців, що отримали так звану «тисячу Зеленського», вже встигли витратити ці кошти. Переважно громадяни розраховувалися президентською тисячею за комунальні послуги чи поповнювали з неї свій мобільний рахунок. Однак є люди, в яких на Кешбек-картках все ще залишилися гроші із зимової допомоги. Українцям розповіли, чи можна їх ще використати та як саме це зробити.

Коли згорить «тисяча Зеленського»?

Президентська 1000 грн з самого початку була представлена як зимова допомога українцям. І справді, нарахування коштів всім бажаючим відбувалося лише до лютого 2025 року. Але зима закінчилася, а залишок коштів на Кешбек-картах українців не «згорів».

Виявляється використовувати «тисячу Зеленського» можна в будь який місяць будь якої пори року. Головне – витратити всю суму до кінця 2025 року. Інакше залишок коштів від президентської допомоги зникне з карти назавжди.

На що можна витратити президентську тисячу?

Кошти, що залишилися від «тисячі Зеленського», як і раніше можна витрачати лише на:

оплату комунальних послуг;

поповнення мобільного рахунку;

придбання квитків у театр, кіно тощо;

купівлю книжок;

оплату їжі та напоїв у закладах громадського харчування.

Крім того гроші, що залишилися на Кешбек-карті, українці можуть перерехувати на потреби ЗСУ.

Чи будуть нові програми допомоги?

Станом на сьогодні жодної інформації про виплати на кшталт «тисячі Зеленського» немає. Адже опалювальний сезон 2024/2025 вже позаду, а підвищення тарифів на комунальні послуги найближчим часом не планується.

Проте в Україні зараз працює кілька програм, які здійснюють підтримку вразливих категорій населення на постійній основі. Мова про:

виплати на проживання для ВПО;

субсидії на оплату компослуг для малозабезпечених громадян;

субсидії на житло для переселенців тощо.

Тож громадяни, що потребують допомоги від держави, отримають її не залежно від того, чи буде чергова «тисяча Зеленського», чи ні.