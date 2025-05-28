Почему на украинских рынках нет индюшачьих яиц: ответ вас удивит

Вы когда-нибудь видели в продаже индюшиные яйца? Вот-вот. В магазинах и на рынках их просто нет, хотя яйца индейки вполне съедобны и имеют в своем составе не меньше питательных веществ, чем куриные. Фермеры объяснили этот феномен.

Почему яйца индейки не найти в продаже?

Отсутствие на рынках и в супермаркетах индюшачьих яиц имеет очень простую причину – низкая рентабельность. Оказывается индейки откладывают всего от 9 до 13 яиц за две недели. То есть одно яйцо появляется примерно раз в 24-32 часа. Для самой индейки этого вполне достаточно, а вот для фермеров маловато. Особенно если учесть, что куры несутся постоянно, давая по крайней мере по одному яйцу ежесуточно.

Еще одним важным фактором, влияющим на рентабельность индюшачьих яиц, является возраст полового созревания этих птиц. Индейки начинают нестись аж в 7 месяцев, а курам чтобы дорасти до продуктивного возраста необходимо всего 5 месяцев. Не говоря уже о том, что для выращивания индеек нужно значительно больше пространства и кормов, ведь эти птицы по крайней мере в 1,5 раза больше кур.

Какие на вкус индюшачьи яйца?

Яйца индейки вполне пригодны для употребления и содержат немало полезных жиров, белков и других микроэлементов. По вкусу они очень похожи на куриные, но немного больше и имеют более твердую скорлупу. Так что из такого яйца могла бы выйти приличных размеров яичница.

Но попробовать индюшиные яйца вы сможете только если найдете способ приобрести их прямо с фермы. В широкой продаже они появляются крайне редко, ведь стоят значительно дороже куриных и просто не выдерживают конкуренции. Из двух схожих продуктов люди выбирают более выгодный по цене, поэтому фермерам просто не удается вернуть потраченные на выращивание индеек деньги.