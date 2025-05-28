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Почему на украинских рынках нет индюшачьих яиц: ответ вас удивит

Яйца индеек съедобны и очень полезны, однако попробовать их на вкус мало кому удается.

Дайнеко Наталія28.05.2025

Вы когда-нибудь видели в продаже индюшиные яйца? Вот-вот. В магазинах и на рынках их просто нет, хотя яйца индейки вполне съедобны и имеют в своем составе не меньше питательных веществ, чем куриные. Фермеры объяснили этот феномен.

Почему яйца индейки не найти в продаже?

Отсутствие на рынках и в супермаркетах индюшачьих яиц имеет очень простую причину – низкая рентабельность. Оказывается индейки откладывают всего от 9 до 13 яиц за две недели. То есть одно яйцо появляется примерно раз в 24-32 часа. Для самой индейки этого вполне достаточно, а вот для фермеров маловато. Особенно если учесть, что куры несутся постоянно, давая по крайней мере по одному яйцу ежесуточно.

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Еще одним важным фактором, влияющим на рентабельность индюшачьих яиц, является возраст полового созревания этих птиц. Индейки начинают нестись аж в 7 месяцев, а курам чтобы дорасти до продуктивного возраста необходимо всего 5 месяцев. Не говоря уже о том, что для выращивания индеек нужно значительно больше пространства и кормов, ведь эти птицы по крайней мере в 1,5 раза больше кур.

Какие на вкус индюшачьи яйца?

Яйца индейки вполне пригодны для употребления и содержат немало полезных жиров, белков и других микроэлементов. По вкусу они очень похожи на куриные, но немного больше и имеют более твердую скорлупу. Так что из такого яйца могла бы выйти приличных размеров яичница.

Но попробовать индюшиные яйца вы сможете только если найдете способ приобрести их прямо с фермы. В широкой продаже они появляются крайне редко, ведь стоят значительно дороже куриных и просто не выдерживают конкуренции. Из двух схожих продуктов люди выбирают более выгодный по цене, поэтому фермерам просто не удается вернуть потраченные на выращивание индеек деньги.

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Дайнеко Наталія28.05.2025
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