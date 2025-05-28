Доплаты украинским учителям возрастут вдвое: на какую сумму педагоги могут рассчитывать уже с 1 января

В Украине с 2026 года намерены существенно повысить суммы доплат учителям. Реализация этого замысла зависит только от того, удастся ли правительству найти дополнительные 40 млрд грн финансирования. Тогда размер ежемесячной доплаты работникам образования может возрасти даже вдвое.

Какого повышения ждать учителям?

Как отметил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый, в Кабмине уже нашли дополнительные 12 млрд грн на увеличение доплат работникам образования. Однако этой суммы слишком мало для реализации запланированного сценария. Ведь согласно планам правительства суммы доплат должны вырасти:

до 1000 грн – с 1 января;

до 2000 грн – с 1 сентября.

Для этого к 300 млрд грн, которые уже тратятся на доплаты, нужно добавить еще 40 млрд грн. Если же необходимую сумму найти не удастся, повышение доплат будет под вопросом.

От чего зависит сумма учительской доплаты?

Так называемую учительскую доплату в Украине получают не только школьные учителя, но и другие работники общеобразовательных учреждений всех типов. Со следующего года она составит 1300 грн (без налога – 1000 грн). Но фактическая сумма доплаты, которую будет получать конкретный работник образования, будет зависеть от его трудовой нагрузки.

Рассчитать свою сумму доплаты педагогические работники могут по формуле:

1300/18 × рабочая нагрузка в неделю в часах

Если правительству удастся найти необходимую сумму финансирования, то уже с 1 сентября 2026 года в этой формуле будет фигурировать сумма 2600 грн.

Почему решили повысить доплаты учителям?

По словам Оксена Лисового, разработку вопроса увеличения заработных плат инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Для выполнения президентской рекомендации в Кабмине рассматривают два сценария действий:

упрощение структуры заработной платы;

превращение зарплаты в инструмент мотивации для профессионального роста работников образования.

Сейчас в правительстве выбрали самый бюджетный сценарий, который, собственно, и предполагает повышение доплат педагогическим работникам.