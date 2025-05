Motorola Edge 2025: середнячок отримав спеціальну ШІ-клавішу

Motorola розширила лінійку смартфонів Edge, випустивши модель 2025 року. Новинка отримала ряд поліпшень у порівнянні зі своїм попередником: тепер є окрема AI-клавіша AI Key, а також новий процесор Dimensity 7400.

Motorola Edge 2025 отримав pOLED-дисплей діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2710×1200 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 4500 ніт і сертифікацією HDR10+. Захищає екран загартоване скло Gorilla Glass 7i.

«Серцем» нового смартфона став чіп Dimensity 7400, доповнений 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) і 256 ГБ постійної пам’яті (UFS 2.2). В якості ОС встановлена Android 15, а за живлення відповідає АКБ на 5200 мАг з підтримкою дротової та бездротової зарядки потужністю 68 і 15 Вт відповідно.

Для зйомки є потрійна основна камера з 50-мегапіксельним сенсором з OIS, надширококутна камера з роздільною здатністю 50 Мп і кутом огляду 122 градуси, а також телефото на 10 Мп з підтримкою 3-кратного оптичного наближення і 30-кратного цифрового зуму. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 50 Мп і можливість запису відео у форматі 4K при 30 кадрах в секунду.

Спеціальна клавіша AI Key на бічній грані смартфона забезпечує швидкий доступ до інтелектуальних функцій. Наприклад, Next Move сканує вміст екрану і дає поради, Image Studio для генерації зображень і Catch Me Up для збору інформації про пропущені повідомлення. Також Motorola Edge 2025 захищений за стандартом MIL-STD-810H і має захист IP68/IP69.

Смартфон оцінили в $549, а перші продажі стартують 5 червня.