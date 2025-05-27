Субсидии по-новому: кому нужно повторно подать заявление, чтобы не потерять помощь

С мая 2025 года в Украине начался новый период назначения жилищных субсидий. И хотя большинству получателей помощь продолжат автоматически, некоторым категориям граждан придется обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией.

Кому необходимо подать заявление повторно?

Новый период получения субсидий продлится с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года.

Автоматическое переназначение произойдет только в том случае, если:

Не изменилось имущественное или семейное положение. У домохозяйства отсутствует задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

В то же время обязательно должны повторно обратиться:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

домохозяйства, арендующие жилье;

семьи, где проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

претендующие на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого топлива.

Подать документы можно несколькими способами:

Лично – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда. По почте – в адрес соответствующего органа ПФУ. Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ. Через “Дию” – для удобного представления из дома.

Также через органы местного самоуправления или ЦНАП.

Какие еще изменения в соцвыплатах будут в 2025 году?

С 1 июня 2025 г. будет произведен перерасчет пенсий для части работающих пенсионеров. Они получат доплаты за апрель и май, а также обновленную сумму в июньской выплате.

Также правительство также рассматривает возможность расширения программы жилищных субсидий для арендующих жилье пенсионеров — соответствующая инициатива уже зарегистрирована в Верховной Раде.

А еще, на портале ПФУ, вскоре появится опция отслеживания статуса субсидии онлайн — пользователи смогут видеть, принято ли их заявление и когда ожидать выплаты.