Субсидии по-новому: кому нужно повторно подать заявление, чтобы не потерять помощь
С мая 2025 года в Украине начался новый период назначения жилищных субсидий. И хотя большинству получателей помощь продолжат автоматически, некоторым категориям граждан придется обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией.
Кому необходимо подать заявление повторно?
Новый период получения субсидий продлится с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года.
Автоматическое переназначение произойдет только в том случае, если:
- Не изменилось имущественное или семейное положение.
- У домохозяйства отсутствует задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
В то же время обязательно должны повторно обратиться:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- домохозяйства, арендующие жилье;
- семьи, где проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;
- претендующие на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого топлива.
Подать документы можно несколькими способами:
- Лично – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.
- По почте – в адрес соответствующего органа ПФУ.
- Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ.
- Через “Дию” – для удобного представления из дома.
Также через органы местного самоуправления или ЦНАП.
Какие еще изменения в соцвыплатах будут в 2025 году?
С 1 июня 2025 г. будет произведен перерасчет пенсий для части работающих пенсионеров. Они получат доплаты за апрель и май, а также обновленную сумму в июньской выплате.
Также правительство также рассматривает возможность расширения программы жилищных субсидий для арендующих жилье пенсионеров — соответствующая инициатива уже зарегистрирована в Верховной Раде.
А еще, на портале ПФУ, вскоре появится опция отслеживания статуса субсидии онлайн — пользователи смогут видеть, принято ли их заявление и когда ожидать выплаты.