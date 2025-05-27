Субсидії по-новому: кому потрібно повторно подати заяву, щоб не втратити допомогу
З травня 2025 року в Україні розпочався новий період призначення житлових субсидій. І хоча більшості отримувачів допомогу продовжать автоматично, деяким категоріям громадян доведеться звернутися до Пенсійного фонду із новою заявою та декларацією. Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), який з 2023 року відповідає за нарахування субсидій.
Кому потрібно подати заяву повторно?
Новий період отримання субсидій триватиме з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року.
Автоматичне перепризначення відбудеться лише у разі, якщо:
- Не змінився майновий або сімейний стан.
- У домогосподарства відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.
Водночас обов’язково мають повторно звернутися:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- домогосподарства, які орендують житло;
- сім’ї, де проживає менше осіб, ніж зареєстровано;
- ті, хто претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого палива.
Подати документи можна кількома способами:
- Особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.
- Поштою — на адресу відповідного органу ПФУ.
- Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ.
- Через “Дію” — для зручного подання з дому.
Також через органи місцевого самоврядування або ЦНАП.
Які ще зміни в соцвиплатах будуть у 2025 році?
З 1 червня 2025 року буде проведено перерахунок пенсій для частини працюючих пенсіонерів. Вони отримають доплати за квітень і травень, а також оновлену суму в червневій виплаті.
Також Уряд також розглядає можливість розширення програми житлових субсидій для пенсіонерів, які орендують житло, — відповідна ініціатива вже зареєстрована у Верховній Раді.
А ще, на порталі ПФУ, незабаром з’явиться опція відстеження статусу субсидії онлайн — користувачі зможуть бачити, чи прийнята їхня заява, та коли очікувати виплати.