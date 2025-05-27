Субсидії по-новому: кому потрібно повторно подати заяву, щоб не втратити допомогу

З травня 2025 року в Україні розпочався новий період призначення житлових субсидій. І хоча більшості отримувачів допомогу продовжать автоматично, деяким категоріям громадян доведеться звернутися до Пенсійного фонду із новою заявою та декларацією. Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), який з 2023 року відповідає за нарахування субсидій.

Кому потрібно подати заяву повторно?

Новий період отримання субсидій триватиме з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року.

Автоматичне перепризначення відбудеться лише у разі, якщо:

Не змінився майновий або сімейний стан. У домогосподарства відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Водночас обов’язково мають повторно звернутися:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

домогосподарства, які орендують житло;

сім’ї, де проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

ті, хто претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого палива.

Подати документи можна кількома способами:

Особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду. Поштою — на адресу відповідного органу ПФУ. Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ. Через “Дію” — для зручного подання з дому.

Також через органи місцевого самоврядування або ЦНАП.

Які ще зміни в соцвиплатах будуть у 2025 році?

З 1 червня 2025 року буде проведено перерахунок пенсій для частини працюючих пенсіонерів. Вони отримають доплати за квітень і травень, а також оновлену суму в червневій виплаті.

Також Уряд також розглядає можливість розширення програми житлових субсидій для пенсіонерів, які орендують житло, — відповідна ініціатива вже зареєстрована у Верховній Раді.

А ще, на порталі ПФУ, незабаром з’явиться опція відстеження статусу субсидії онлайн — користувачі зможуть бачити, чи прийнята їхня заява, та коли очікувати виплати.