В «Нафтогазе» решили поощрить украинцев: какое нововведение продвигают

Украинцы уже давно привыкли ежемесячно получать письмо от Нафтогаза с платежкой за прошлый месяц. Однако руководствоваться ими при оплате газа продолжают преимущественно пожилые граждане. Молодежь все чаще пользуется более современными способами проверки и оплаты счета. В Нафтогазе эту тенденцию заметили и решили поощрить.

Конец бумажным платежкам

Как сообщил Нафтогаз с помощью своей страницы в Facebook, потребители могут самостоятельно цифровизировать процесс проверки счета за газ и его оплаты. То есть клиенты крупнейшего поставщика страны теперь собственноручно могут отказаться от бумажной платежки и перейти на пользование онлан-сервисами Нафтогаза.

Если вы больше не хотите получать письма со счетами за газ, выполните следующие действия:

Войти в свой личный кабинет на официальном сайте Нафтогаза. Перейти на вкладку «Настройки». Включить функцию «Получать счета в Интернете».

Вот и все. Больше никаких бумажных платежек. Все данные о состоянии счета и сумме к оплате будут приходить только в электронном виде. Так что если вам давно надоело огромное количество макулатуры в почтовом ящике, можете отказаться от бумажных платежек за газ уже сейчас.

Какие преимущества проверки счета и оплаты онлайн?

Преимуществ онлан-обслуживания счетов в Нафтогазе немало. Прежде всего – это скорость получения информации. Ведь счет в личном кабинете потребителя формируется гораздо раньше, чем доставляется бумажная платежка. Итак, выбрав онлайн-обслуживание, вы можно сказать опережая время.

Вторым важным преимуществом электронной системы ведения учета и оплаты за газ есть возможность сэкономить. Ведь согласно правилам Нафтогаза, оплатив счет до 15 числа месяца, потребитель получает 1% скидки на следующую оплату. Поэтому, отказавшись от бумажных платежек и платя за потребленный газ через онлайн-сервисы Нафтогаза, украинцы могут значительно уменьшить свои расходы.