У «Нафтогазі» вирішили заохотити українців: яке нововведення просувають

Українці вже давно звикли щомісяця отримувати лист від Нафтогазу із платіжкою за минулий місяць. Однак керуватися ними при оплаті газу продовжують переважно громадяни похилого віку. Натомість молодь все частіше користується більш сучасними способами перевірки та оплати рахунку. У «Нафтогазі» цю тенденцію помітили та вирішили заохотити.

Кінець паперовим платіжкам

Як повідомив Нафтогаз за допомогою своєї сторінки у Facebook, споживачі можуть самостійно цифровізувати процес перевірки рахунку за газ та його оплати. Тобто клієнти найбільшого постачальник країни тепер власноруч можуть відмовитися від паперової платіжки та перейти на користування онлан-сервісами Нафтогазу.

Якщо ви більше не хочете отримувати листи із рахунками за газ, потрібно виконати наступні дії:

Увійти до свого особистого кабінету на офіційному сайті Нафтогазу. Перейти до вкладки «Налаштування». Увімкнути функцію «Отримувати рахунки онлайн».

Ось і все. Більше ніяких паперових платіжок. Всі дані про стан рахунку та суму до сплати приходитимуть вам лише у електронному вигляді. Тож якщо вам давно набридла величезна кількість макулатури у поштовій скринці, можете відмовитись від паперових платіжок за газ вже зараз.

Які переваги перевірки рахунку та оплати онлайн?

Переваг онлан-обслуговування рахунків у Нафтогазі чимало. Перш за все – це швидкість отримання інформації. Адже рахунок в особистому кабінеті споживача формується значно раніше, ніж доставляється паперова платіжка. Тож, обравши онлайн-обслуговування, ви можна сказати випереджаєте час.

Другою важливою перевагою електронної системи ведення обліку та оплати за газ є можливість заощадити. Адже, згідно з правилами Нафтогазу, оплативши рахунок до 15 числа місяця споживач отримує 1% знижки на наступну оплату. Тож, відмовившись від паперових платіжок та сплачуючи за спожитий газ через онлайн-сервіси Нафтогазу, українці можуть ще й значно зменшити свої витрати.