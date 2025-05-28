Цього птаха бояться і водночас бережуть «як зіницю ока»: хто такий китоголов

Цей хижий птах родом зі Східної Африки має велетенський клюв, який на перший погляд нагадує черевик й виростає аж до 24 см. Він настільки сильний, що у змозі загризти молодого крокодила, через що місцеві племена його відверто бояться. Та за всім цим суворим виглядом ховається дуже вразлива істота, яка через свою нездатність розмножуватися в неволі опинилася на грані вимирання.

Хто такий китоголов?

Птаха, що зовні нагадує динозавра, вперше побачив та описав британський дослідник Джон Гульд у 1850 році. Дивного птаха, про якого тоді ще нічого не чули у цивілізованому світі, він назвав китоголовом. А все тому, що клюв велетенського птаха, зростом близько 120 см, дуже нагадував британцю голову кита.

Китоголова згодом перейменували у королівську чаплю та взялися вивчати. Однак це виявилося не таким простим завданням, адже птах вперто не хотів розмножуватися у неволі. Саме через такі особливості на перший погляд хижого, а в душі дуже вразливого птаха, китоголов зараз занесений до Червоної книги. Та й не дивно, адже станом на сьогодні представників цього виду залишилося лише близько 15 тисяч.

Чому древні африканці боялися згадувати ім’я китоголова?

Рідкісний птах із дуже незвичною зовнішністю століттями жахав древніх людей. Наприклад африканці боялися навіть згадувати його ім’я, щоб не накликати на себе біду. І справді, у профіль китоголов виглядає більш ніж загрозливо. Певно саме з цієї причини його в певному сенсі боготворили та зображали на гробницях ще за часів Древнього Єгипту.

Зараз же королівських чапель оберігають як «зіницю ока». Навіть під час пожеж у тропічних лісах єгері перш за все кидаються рятувати гнізда цих рідкісних птахів. Станом на сьогодні китоголови водяться переважно в Уганді, Танзанії, Замбії та Південному Судані. Та незважаючи на свій загрожуючий вигляд, вони щодня знаходяться на межі вимирання.