Кожний 10-й коментар в українських Telegram-каналах це боти

Видання Forbes опублікувало цікаві дані галузевих досліджень в області роботи месенджера Telegram. За словами експертів, ботів на основі нейромереж все складніше відрізнити від реальних людей, а в великих каналах кількість таких фальшивих коментарів може досягати 25%. Експерти розкрили ще кілька фактів про цю проблему.

В Telegram-каналах, присвячених темі інвестицій, кількість коментарів від ботів нерідко становить до 25%, а в тематиці фінансів, технологій і спорту — до 20%. Загальна кількість таких «фейків» в каналах, аудиторія яких становить від 100 000 підписників, в середньому досягає 12%.

Через розвиток нейромереж боти все краще розуміють контекст публікацій і можуть враховувати вміст відео або картинки при написанні коментаря. Тому їх стає все складніше відрізнити від справжніх людей. Ускладнює справу і той факт, що просунутий бот може «написати» до декількох тисяч повідомлень на добу. При цьому запуск і підтримка «ШІ-аккаунта» коштує від $50 до $100 на місяць.

Боти, за даними джерела, використовуються для різних цілей, причому часто шкідливих: поширення шахрайських посилань, крадіжки персональних даних або розсилки інсталяційних файлів вірусного ПЗ. Згодом, за словами експертів, кількість фейкових дискусій буде тільки зростати: до 2026 року їх кількість у соцмережах, імовірно, може зрости до 40% від загальної кількості коментарів.