Відкрився онлайн-музей незвичайних телефонів, випущених за останні 35 років

Найпершим мобільним телефоном у світі вважається Motorola DynaTAC, випущений у 1983 році. Він виглядав як цегла з антеною, і за вагою був лише трохи легшим: близько 1 кг. Якщо показати цей пристрій людині, яка народилася після «дев’яностих», то швидше за все вона навіть не зрозуміє, що це взагалі таке.





Але цю прогалину у знаннях можна ліквідувати: англійські колекціонери створили онлайн-музей мобільних телефонів . На його сторінках – 2121 модель від 200 брендів, які вийшли за минулі 35 років. Один із творців музею, Бен Вуд, з кінця минулого століття пов’язаний по роботі з мобільними телефонами, і тому завжди хотів зібрати найповнішу колекцію пристроїв. Ідея зробити онлайн-музей у чоловіка виникла у 2004, а у 2019 – він познайомився з таким же фанатом гаджетів та колекціонером Меттом Чаттерлі, який допоміг зібрати команду та розпочати роботу над проектом.

Музей орієнтований на ретро-телефони та важливі моделі нульових, тому в ньому майже немає однотипних смартфонів. Кожен девайс супроводжується оглядовими фотографіями з різних ракурсів, роком випуску та короткими описами. Щоправда, інформація є не про всі моделі — напевно, про найстаріші та рідкісні нічого не змогли знайти навіть затяті колекціонери.

« Експонати» можна відсортувати по:

бренду ;

форм-фактору – наприклад: слайдер, “цегла”, розкладачка, з QWERTY- клавіатурою, і так далі – всього є майже 20 категорій;

добіркам : «пристрої з фільмів», «модні», «японські», «телефони Джеймса Бонда», «найпотворніші», «бестселери», «модні», «люксові» та «найрозшукованіші» (рідкісні моделі, які шукає сам музей).

Наприклад, в останній категорії є навіть смартфон Huawei, створений спільно з KFC.