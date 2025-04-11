Gmail буде підказувати українцям, які листи треба прочитати першими

Компанія Google, як пишуть автори видання Android Authority, має намір впровадити рекомендаційні алгоритми в поштовий сервіс Gmail.

У коді поштового додатка версії 2025.04.06.745293309 були виявлені рядки, що натякають на ці самі алгоритми. Цілком імовірно, що за стінами компанії Google ведуть розробку функції, яка буде пропонувати користувачам пов’язані листи з тими, які вони читають у цей момент. Це можуть бути не тільки пов’язані листи, а й схожі за вмістом.

Рекомендаційні алгоритми давно стали частиною багатьох ресурсів, включно із соціальними мережами та новинними стрічками. І багато користувачів вважають їх досить зручними.

Журналістам ресурсу не вдалося запустити функцію. Можливо, розробка нововведення перебуває на ранньому етапі, і якщо це так, то очікувати його найближчим часом не варто.