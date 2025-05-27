Vodafone снижает цены на тарифы: кто из украинцев сможет существенно сэкономить на мобильной связи

В 2025 году украинские мобильные операторы активно повышали тарифы. Однако тотальное недовольство украинцев заставило компании несколько пересмотреть правила. В частности, они думают, как и кому можно было бы предложить привлекательные условия подключения и значительные скидки на тарифы. К примеру, оператор Vodafone Украина предлагает специальные цены для тех, кто решит сменить оператора, но оставит за собой старый номер. Предлагаем узнать об этом подробнее.

Как получить скидку на тарифы Vodafone?

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно перенести свой номер с другого мобильного оператора в Vodafone. При этом номер не меняется – остаются знакомые префиксы 063, 067, 096 и т.д.

После перехода абонент получает более выгодные тарифы, чем действующие клиенты.

Вот несколько примеров скидок:

Turrbo: для имеющихся абонентов стоит 270 грн, а для новых – всего 200 грн; Joice Pro: стандартная цена 300 грн, для новичков – 250 грн; Joice Max: пониженная стоимость при переходе: 340 грн вместо 450 грн.

Цены актуальны на май 2025 года и могут варьироваться в зависимости от акционных условий.

Что еще предлагают другие операторы: акции от lifecell и Киевстар

Оператор Lifecell тоже не отстает и запустил специальную акцию «Своя SIM». После переноса номера на старую SIM-карту Lifecell абонент может платить за один пакет услуг, а получать сразу три пакета. Это означает, что можно бесплатно получить больше гигабайт, минут и SMS в рамках выбранного тарифного плана.

Киевстар со своей стороны делает ставку на бонусы за пользование. В частности, компания предлагает накопительные скидки для постоянных клиентов, не изменяющих тариф и оплачивающих его вовремя. Также доступны пакеты с годовой оплатой, что помогает экономить до 20% по сравнению с ежемесячными платежами.

Как перенести номер к другому оператору?

Если вы хотите воспользоваться такой услугой, то вот что вам нужно сделать:

Обратиться в магазин избранного оператора или подать заявку онлайн. Предоставить документы (паспорт или ID-карту). Получить новую SIM-карту, которая будет работать со старым номером.

Процедура проста и занимает до 1 рабочего дня.