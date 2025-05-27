Здається вигідно, а продати неможливо: які авто краще не купувати на вторинному ринку

2На ринку вживаних автомобілів існують моделі, що швидко знаходять нового власника, та ті, які доводиться продавати місяцями, втрачаючи час і гроші. Попри привабливу ціну на вторинці, деякі авто можуть стати справжнім тягарем. Ми зібрали список машин, з якими краще не ризикувати, оскільки їхній продаж перетворюється на випробування.

Топ-3 неліквідних авто: від “преміуму” до “доступних”

Навіть відомий бренд чи порівняно невисока ціна не гарантують ліквідності на вторинному ринку.

Автомобілі, які складно продати:

BMW X3. Незалежно від покоління, цей “преміальний” кросовер продається вкрай важко. Авто з пробігом понад 100 тисяч кілометрів швидко втрачають привабливість, адже щойно закінчується період безпроблемної експлуатації, починаються значні витрати на ремонт, до яких не кожен покупець готовий.

Infiniti Q30. Навіть при невеликому пробігу ця модель викликає сумніви. Її вартість робить її неконкурентоспроможною на тлі нових китайських кросоверів з повним приводом, багатою комплектацією та офіційною гарантією. Цей варіант підійде лише тим, хто планує їздити на ній “до останнього”.

Peugeot 206. Доступна ціна та, здавалося б, надійні агрегати не рятують ситуацію. Крихка підвіска, вразлива електроніка, схильність до іржі та низький попит роблять це авто вкрай неліквідним. Навіть за невеликі гроші продати таку модель, особливо з пробігом понад 100 тисяч км, дуже важко.

Надійні альтернативи: які моделі швидко знаходять покупця

Якщо ваша мета – придбати автомобіль, який буде не тільки приємно водити, але й легко продати в майбутньому, варто звернути увагу на перевірені часом варіанти.

Успішні моделі на вторинному ринку:

Toyota Corolla. Вирізняється надійністю, стійкістю до корозії та збалансованістю, що забезпечує стабільний попит. Це один із найбільш безпроблемних седанів.

Hyundai Solaris. Перевірений часом міський автомобіль. Він ліквідний, якщо не використовувався у таксі. При виборі важливо звертати увагу на стан та історію обслуговування.

Kia Rio. Схожий на Solaris за характеристиками, але має трохи вищу ліквідність. Середній термін продажу становить близько 3 тижнів.

Toyota RAV4. Ідеальний кросовер на кожен день. Японська якість, надійність та низька втрата вартості роблять його лідером вторинного ринку серед кросоверів.

Renault Sandero Stepway. Бюджетний, невибагливий та ліквідний варіант. Він простий в обслуговуванні, має високий попит у регіонах і добре тримає ціну навіть після 2-3 років експлуатації.

Обираючи автомобіль, пам’ятайте, що візуальна привабливість може бути оманливою. Завжди ретельно вивчайте відгуки власників та статистику надійності, щоб ваш “новий” автомобіль не став “грошовим пилососом”.