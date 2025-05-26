Названы бытовые приборы, которые очень опасно включать через удлинитель

Удлинитель кажется удобным решением в ситуации, когда розеток не хватает. Но не все электроприборы подключать к нему безопасно. Некоторые потребляют столько энергии или имеют специфические особенности работы, что могут стать причиной серьезного перегрева, короткого замыкания и возгорания. Эксперты называют три прибора, которые должны работать только от розетки.

Список приборов

Речь об обогревателе, микроволновке и стиральной машине. Далее расскажем поподробнее, почему так.

Обогреватель. Этот прибор один из самых энергоемких в доме. Его мощность обычно колеблется от 1,5 до 2 кВт, тогда как большинство удлинителей рассчитаны всего на 2,2 кВт. При перегрузке кабель начинает сильно нагреваться и плавится изоляция. Это может спровоцировать короткое замыкание. Микроволновая печь. На первый взгляд привычный прибор, но пусковой ток у него часто превышает номинальный в 2-3 раза. Это создает резкие скачки нагрузки, которые удлинитель может не выдержать. Особенно рискованно пользоваться им, когда проволока спрятана под ковер или где-то за стенку мебели. Это препятствует охлаждению и приводит к перегреву. Стиральная машина. Во время работы, особенно на этапе отжима, машина сильно вибрирует. Поэтому со временем ослабляются соединения в вилке, появляется искрение, а контакты быстрее изнашиваются. Если удлинитель стар или с некачественной изоляцией, повреждения не заставят себя долго ждать.

Все эти ситуации еще более опасны, если включать удлинитель в старую розетку или подключить к нему одновременно несколько устройств.

Как безопасно использовать удлинитель?

Есть несколько правил, которых следует придерживаться пользуясь удлинителем.

Выбирайте удлинители с толстым кабелем. Отдавайте предпочтение моделям с предохранителем и термозащитой Не храните кабель в свернутом виде. Так он медленнее охлаждается. Если вилка нагревается, немедленно выключите прибор. Не подвешивайте удлинители – это вредит проводникам внутри. Для чувствительной техники (компьютер, холодильник) используйте сетевые фильтры с защитой от скачков напряжения. Всегда оставляйте запас по мощности – не менее 20–30%.

Если планируете использовать удлинитель на улице, берите только модели с влагозащитой (IP44 и выше).