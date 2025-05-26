Названы три самых неудачных цвета стен: удешевляют интерьер и провоцируют бессонницу

Цвет стен – это не просто фон. Он формирует настроение, влияет на психоэмоциональное состояние, изменяет визуальное восприятие площади и даже может повлиять на то, насколько дорого выглядит квартира. Дизайнеры советуют быть аккуратными с некоторыми оттенками. Они довольно популярные, но не всегда удачные. Эксперты назвали три цвета, которые могут сильно испортить впечатление вашей квартиры.

Белый

На первый взгляд, белый – это универсальный и беспроигрышный вариант. Он добавляет света и визуально расширяет комнату. Но на практике все зависит от освещения. В помещениях с недостаточным дневным светом или окнами на север белый часто теряет свою «свежесть» и выглядит мрачно, холодно или даже грязно-серо.

Такой цвет делает стены плоскими, подчеркивает все недостатки поверхности и избавляет пространство от теплоты. Более комфортной альтернативой станут тёплые оттенки с легким розовым, персиковым или кремовым оттенком. Они создают чувство уюта даже вечером при искусственном свете. Главное – всегда тестируйте краску именно в условиях собственного освещения, а не в салоне.

Желтый

Желтый кажется энергичным и положительным. Но есть нюанс: яркие, кислотные оттенки могут вызвать не прилив радости, а раздражение. Особенно если их много или они сочетаются с холодным искусственным светом. Такой цвет быстро утомляет глаза, создает визуальный шум и не позволяет расслабиться.

Вместо желтого лучше выбрать более сдержанные оттенки – карамель, горчицу или беж. Они тоже теплые, но воспринимаются совсем по-другому.

Серый

Серый долгое время был фаворитом в современных интерьерах. Его выбирали как базовый цвет для пола, стен и мебели. Но злоупотребление им без контрастов и тёплых акцентов делает пространство похожим на офис или бетонную коробку. Особенно это заметно в комнатах без достаточного природного света, где холодные оттенки серого буквально давят на психику.

Есть даже история о журналисте, который оформил спальню в темно-сером стиле и через несколько недель стал жаловаться на бессонницу. Как объяснили психологи, такие оттенки могут влиять на выработку мелатонина — гормона сна.

Чтобы нейтрализовать эффект “бетонного бункера”, сочетайте серый с теплыми материалами: натуральным деревом, текстилем в бежевой гамме, коврами с узорами. Или замените его сложными серо-коричневыми тонами, которые днем ​​выглядят сдержанно, а вечером — мягко и уютно.