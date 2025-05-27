Кажется выгодно, а продать невозможно: какие авто лучше не покупать на вторичном рынке
На рынке подержанных автомобилей существуют модели, которые быстро находят нового владельца, и те, которые приходится продавать месяцами, теряя время и деньги. Несмотря на привлекательную цену на вторичке, некоторые авто могут стать настоящим бременем. Мы собрали список машин, с которыми лучше не рисковать, поскольку их продажа превращается в испытание.
Топ-3 неликвидных авто: от «премиума» до «доступных»
Даже известный бренд или сравнительно невысокая цена не гарантируют ликвидности на вторичном рынке.
Автомобили, которые сложно продать:
- BMW X3. Независимо от поколения, этот «премиальный» кроссовер продается крайне трудно. Авто с пробегом более 100 тысяч километров быстро теряют привлекательность, ведь как только заканчивается период беспроблемной эксплуатации, начинаются значительные расходы на ремонт, к которым не каждый покупатель готов.
- Infiniti Q30. Даже при небольшом пробеге эта модель вызывает сомнения. Ее стоимость делает ее неконкурентоспособной на фоне новых китайских кроссоверов с полным приводом, богатой комплектацией и официальной гарантией. Этот вариант подойдет лишь тем, кто планирует ездить на ней «до последнего».
- Peugeot 206. Доступная цена и, казалось бы, надежные агрегаты не спасают ситуацию. Хрупкая подвеска, уязвимая электроника, склонность к ржавчине и низкий спрос делают это авто крайне неликвидным. Даже за небольшие деньги продать такую модель, особенно с пробегом более 100 тысяч км, очень трудно.
Надежные альтернативы: какие модели быстро находят покупателя
Если ваша цель – приобрести автомобиль, который будет не только приятно водить, но и легко продать в будущем, стоит обратить внимание на проверенные временем варианты.
Успешные модели на вторичном рынке:
- Toyota Corolla. Отличается надежностью, устойчивостью к коррозии и сбалансированностью, что обеспечивает стабильный спрос. Это один из самых беспроблемных седанов.
- Hyundai Solaris. Проверенный временем городской автомобиль. Он ликвидный, если не использовался в такси. При выборе важно обращать внимание на состояние и историю обслуживания.
- Kia Rio. Похож на Solaris по характеристикам, но имеет чуть более высокую ликвидность. Средний срок продажи составляет около 3 недель.
- Toyota RAV4. Идеальный кроссовер на каждый день. Японское качество, надежность и низкая потеря стоимости делают его лидером вторичного рынка среди кроссоверов.
- Renault Sandero Stepway. Бюджетный, неприхотливый и ликвидный вариант. Он прост в обслуживании, пользуется высоким спросом в регионах и хорошо держит цену даже после 2-3 лет эксплуатации.
Выбирая автомобиль, помните, что визуальная привлекательность может быть обманчивой. Всегда тщательно изучайте отзывы владельцев и статистику надежности, чтобы ваш «новый» автомобиль не стал «денежным пылесосом».