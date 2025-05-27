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Кажется выгодно, а продать невозможно: какие авто лучше не покупать на вторичном рынке

Yulia27.05.2025

На рынке подержанных автомобилей существуют модели, которые быстро находят нового владельца, и те, которые приходится продавать месяцами, теряя время и деньги. Несмотря на привлекательную цену на вторичке, некоторые авто могут стать настоящим бременем. Мы собрали список машин, с которыми лучше не рисковать, поскольку их продажа превращается в испытание.

Топ-3 неликвидных авто: от «премиума» до «доступных»

Даже известный бренд или сравнительно невысокая цена не гарантируют ликвидности на вторичном рынке.

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Автомобили, которые сложно продать:

  • BMW X3. Независимо от поколения, этот «премиальный» кроссовер продается крайне трудно. Авто с пробегом более 100 тысяч километров быстро теряют привлекательность, ведь как только заканчивается период беспроблемной эксплуатации, начинаются значительные расходы на ремонт, к которым не каждый покупатель готов.
  • Infiniti Q30. Даже при небольшом пробеге эта модель вызывает сомнения. Ее стоимость делает ее неконкурентоспособной на фоне новых китайских кроссоверов с полным приводом, богатой комплектацией и официальной гарантией. Этот вариант подойдет лишь тем, кто планирует ездить на ней «до последнего».
  • Peugeot 206. Доступная цена и, казалось бы, надежные агрегаты не спасают ситуацию. Хрупкая подвеска, уязвимая электроника, склонность к ржавчине и низкий спрос делают это авто крайне неликвидным. Даже за небольшие деньги продать такую модель, особенно с пробегом более 100 тысяч км, очень трудно.

Надежные альтернативы: какие модели быстро находят покупателя

Если ваша цель – приобрести автомобиль, который будет не только приятно водить, но и легко продать в будущем, стоит обратить внимание на проверенные временем варианты.

Успешные модели на вторичном рынке:

  • Toyota Corolla. Отличается надежностью, устойчивостью к коррозии и сбалансированностью, что обеспечивает стабильный спрос. Это один из самых беспроблемных седанов.
  • Hyundai Solaris. Проверенный временем городской автомобиль. Он ликвидный, если не использовался в такси. При выборе важно обращать внимание на состояние и историю обслуживания.
  • Kia Rio. Похож на Solaris по характеристикам, но имеет чуть более высокую ликвидность. Средний срок продажи составляет около 3 недель.
  • Toyota RAV4. Идеальный кроссовер на каждый день. Японское качество, надежность и низкая потеря стоимости делают его лидером вторичного рынка среди кроссоверов.
  • Renault Sandero Stepway. Бюджетный, неприхотливый и ликвидный вариант. Он прост в обслуживании, пользуется высоким спросом в регионах и хорошо держит цену даже после 2-3 лет эксплуатации.

Выбирая автомобиль, помните, что визуальная привлекательность может быть обманчивой. Всегда тщательно изучайте отзывы владельцев и статистику надежности, чтобы ваш «новый» автомобиль не стал «денежным пылесосом».

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Yulia27.05.2025
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