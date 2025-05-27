Кажется выгодно, а продать невозможно: какие авто лучше не покупать на вторичном рынке

На рынке подержанных автомобилей существуют модели, которые быстро находят нового владельца, и те, которые приходится продавать месяцами, теряя время и деньги. Несмотря на привлекательную цену на вторичке, некоторые авто могут стать настоящим бременем. Мы собрали список машин, с которыми лучше не рисковать, поскольку их продажа превращается в испытание.

Топ-3 неликвидных авто: от «премиума» до «доступных»

Даже известный бренд или сравнительно невысокая цена не гарантируют ликвидности на вторичном рынке.

Автомобили, которые сложно продать:

BMW X3. Независимо от поколения, этот «премиальный» кроссовер продается крайне трудно. Авто с пробегом более 100 тысяч километров быстро теряют привлекательность, ведь как только заканчивается период беспроблемной эксплуатации, начинаются значительные расходы на ремонт, к которым не каждый покупатель готов.

Infiniti Q30. Даже при небольшом пробеге эта модель вызывает сомнения. Ее стоимость делает ее неконкурентоспособной на фоне новых китайских кроссоверов с полным приводом, богатой комплектацией и официальной гарантией. Этот вариант подойдет лишь тем, кто планирует ездить на ней «до последнего».

Peugeot 206. Доступная цена и, казалось бы, надежные агрегаты не спасают ситуацию. Хрупкая подвеска, уязвимая электроника, склонность к ржавчине и низкий спрос делают это авто крайне неликвидным. Даже за небольшие деньги продать такую модель, особенно с пробегом более 100 тысяч км, очень трудно.

Надежные альтернативы: какие модели быстро находят покупателя

Если ваша цель – приобрести автомобиль, который будет не только приятно водить, но и легко продать в будущем, стоит обратить внимание на проверенные временем варианты.

Успешные модели на вторичном рынке:

Toyota Corolla. Отличается надежностью, устойчивостью к коррозии и сбалансированностью, что обеспечивает стабильный спрос. Это один из самых беспроблемных седанов.

Hyundai Solaris. Проверенный временем городской автомобиль. Он ликвидный, если не использовался в такси. При выборе важно обращать внимание на состояние и историю обслуживания.

Kia Rio. Похож на Solaris по характеристикам, но имеет чуть более высокую ликвидность. Средний срок продажи составляет около 3 недель.

Toyota RAV4. Идеальный кроссовер на каждый день. Японское качество, надежность и низкая потеря стоимости делают его лидером вторичного рынка среди кроссоверов.

Renault Sandero Stepway. Бюджетный, неприхотливый и ликвидный вариант. Он прост в обслуживании, пользуется высоким спросом в регионах и хорошо держит цену даже после 2-3 лет эксплуатации.

Выбирая автомобиль, помните, что визуальная привлекательность может быть обманчивой. Всегда тщательно изучайте отзывы владельцев и статистику надежности, чтобы ваш «новый» автомобиль не стал «денежным пылесосом».