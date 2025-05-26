Названо три найневдаліших кольори стін: здешевлюють інтерʼєр і провокують безсоння

Колір стін — це не просто фон. Він формує настрій, впливає на психоемоційний стан, змінює візуальне сприйняття площі та навіть може вплинути на те, наскільки «дорого» виглядає помешкання. Дизайнери радять бути обережними з деякими відтінками. Вони є доволі популярними, але не завжди вдалими. Експерти назвали три кольори, що можуть сильно зіпсувати враження від вашої квартири.

Білий

На перший погляд, білий — це універсальний та безпрограшний варіант. Він додає світла і візуально розширює кімнату. Але на практиці все залежить від освітлення. У помешканнях із недостатнім денним світлом або вікнами на північ білий часто втрачає свою «свіжість» і виглядає похмуро, холодно або навіть брудно-сіро.

Такий колір робить стіни пласкими, підкреслює всі недоліки поверхні та позбавляє простір теплоти. Більш комфортною альтернативою стануть теплі відтінки з легким рожевим, персиковим або кремовим відтінком. Вони створюють відчуття затишку навіть увечері при штучному світлі. Головне — завжди тестуйте фарбу саме в умовах власного освітлення, а не в салоні.

Жовтий

Жовтий здається енергійним і позитивним. Але є нюанс: яскраві, кислотні відтінки можуть викликати не прилив радості, а роздратування. Особливо якщо їх багато, або вони поєднуються з холодним штучним світлом. Такий колір швидко втомлює очі, створює візуальний шум й не дає можливості розслабитися.

Замість жовтого краще обрати більш стримані відтінки — карамель, гірчицю або беж. Вони теж теплі, але сприймаються зовсім по-іншому.

Сірий

Сірий довгий час був фаворитом у сучасних інтер’єрах. Його обирали, як базовий колір для підлоги, стін і меблів. Але зловживання ним без контрастів і теплих акцентів робить простір схожим на офіс або бетонну коробку. Особливо це помітно в кімнатах без достатнього природного світла, де холодні відтінки сірого буквально тиснуть на психіку.

Є навіть історія про журналіста, який оформив спальню у темно-сірому стилі й через кілька тижнів почав скаржитися на безсоння. Як пояснили психологи, такі відтінки справді можуть впливати на вироблення мелатоніну — гормону сну.

Щоб нейтралізувати ефект «бетонного бункера», поєднуйте сірий із теплими матеріалами: натуральним деревом, текстилем у бежевій гамі, килимами з візерунками. Або замініть його на складні сіро-коричневі тони, які вдень виглядають стримано, а ввечері — м’яко й затишно.