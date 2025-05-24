Ламаються частіше, ніж заводяться: названо автомобілі, яких варто уникати, щоб не перетворити поїздки на головний біль

Автомобілі — це не лише засіб пересування, а й значна інвестиція. Однак не всі привабливі зовні моделі варті своїх грошей, адже деякі з них перетворюються на справжній “головний біль” для своїх власників. За статистикою, певні авто частіше потребують евакуатора, аніж дарують радість від поїздок.

Красива обгортка, але крихка “начинка”: рейтинг ненадійних авто

Згідно з відгуками власників та сервісною статистикою, є кілька моделей, які варто уникати, якщо ви не25 бажаєте постійно витрачати час і кошти на ремонт.

Nissan Juke: симпатичний, але примхливий. Майже третина власників Juke скаржилася на постійні поломки. Найчастіше страждають акумулятори, гальма та електроніка. Половина ремонтів коштує понад 8 тисяч гривень, а в окремих випадках – значно більше.

Kia Sportage: дизельні версії підводять. 56% власників дизельних Sportage зіштовхувалися з несправностями, найчастіше виходили з ладу двигун або коробка передач. Хоча бензинові версії надійніші, каталізатор може розвалитися вже на 30 тисячах км. Позагарантійний ремонт може сягати понад 8 тисяч гривень.

Mazda CX-60: найгірший у своєму класі. Аж 62% власників зіткнулися з несправностями двигуна, коробки, електрики та навіть підвіски. При цьому швидкий ремонт отримувала лише половина – решта чекали тижнями. Для кросовера вартістю від 6 до 7,2 мільйона гривень така ненадійність є неприпустимою

Дизельні Volkswagen Golf та дорогий Range Rover Evoque: потенційні проблеми

Список проблемних авто продовжують і деякі популярні європейські моделі.

Volkswagen Golf: дизель знову підвів. Близько 30% власників дизельних Golfів мали клопіт. Хоча поломки не завжди критичні, більшості доводилося ремонтувати авто власним коштом, адже лише 41% потрапляли під гарантію. Ремонтні витрати можуть бути значними.

Range Rover Evoque: дороге задоволення. Майже у 35% власників першого покоління (2013-2019) виникали серйозні несправності – двигун, підвіска, вихлопна система. Машини довго перебували в сервісі, а без гарантії ремонт коштував понад 8 тисяч гривень.

Навіть нові та візуально привабливі автомобілі можуть виявитися “грошовими пилососами”. Особливо прикро, коли машина ламається частіше, ніж їздить. Тому, обираючи авто, варто звертати увагу не лише на дизайн, а й на статистику надійності та відгуки реальних власників.