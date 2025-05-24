Ломаются чаще, чем заводятся: названы автомобили, которых стоит избегать, чтобы не превратить поездки в головную боль

Автомобили – это не только средство передвижения, но и значительная инвестиция. Однако не все привлекательные внешне модели стоят своих денег, ведь некоторые из них превращаются в настоящую «головную боль» для своих владельцев. По статистике, определенные авто чаще нуждаются в эвакуаторе, чем дарят радость от поездок.

Красивая обертка, но хрупкая «начинка»: рейтинг ненадежных авто

Согласно отзывам владельцев и сервисной статистике, есть несколько моделей, которые стоит избегать, если вы не хотите постоянно тратить время и средства на ремонт.

Nissan Juke: симпатичный, но капризный. Почти треть владельцев Juke жаловалась на постоянные поломки. Чаще всего страдают аккумуляторы, тормоза и электроника. Половина ремонтов стоит более 8 тысяч гривен, а в отдельных случаях – значительно больше.

Kia Sportage: дизельные версии подводят. 56% владельцев дизельных Sportage сталкивались с неисправностями, чаще всего выходили из строя двигатель или коробка передач. Хотя бензиновые версии надежнее, катализатор может развалиться уже на 30 тысячах км. Внегарантийный ремонт может достигать более 8 тысяч гривен.

Mazda CX-60: худший в своем классе. Целых 62% владельцев столкнулись с неисправностями двигателя, коробки, электрики и даже подвески. При этом быстрый ремонт получала только половина – остальные ждали неделями. Для кроссовера стоимостью от 6 до 7,2 миллиона гривен такая ненадежность недопустима.

Дизельные Volkswagen Golf и дорогой Range Rover Evoque: потенциальные проблемы

Список проблемных авто продолжают и некоторые популярные европейские модели.

Volkswagen Golf: дизель снова подвел. Около 30% владельцев дизельных Golfов имели проблемы. Хотя поломки не всегда критичны, большинству приходилось ремонтировать авто за свой счет, ведь только 41% попадали под гарантию. Ремонтные расходы могут быть значительными.

Range Rover Evoque: дорогое удовольствие. Почти у 35% владельцев первого поколения (2013-2019) возникали серьезные неисправности – двигатель, подвеска, выхлопная система. Машины долго находились в сервисе, а без гарантии ремонт стоил более 8 тысяч гривен.

Даже новые и визуально привлекательные автомобили могут оказаться «денежными пылесосами». Особенно обидно, когда машина ломается чаще, чем ездит. Поэтому, выбирая авто, стоит обращать внимание не только на дизайн, но и на статистику надежности и отзывы реальных владельцев.