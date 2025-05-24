Мобілізація влітку: ТЦК оновлює списки призовників – хто під загрозою отримати повістку

З початком літа територіальні центри комплектування (ТЦК) активізують свою роботу. Зміни в законодавстві та посилення перевірок з боку держави означають, що мобілізаційна хвиля охопить нові категорії чоловіків. Стало відомо, хто опиниться в зоні ризику отримати повістку вже найближчими місяцями.

Студенти та виключені з обліку: перші “під прицілом”

Якщо раніше навчання було надійним щитом від мобілізації, то тепер ситуація для деяких студентів змінилася. Першими під прицілом ТЦК опиняться ті, кому виповнилося 25 років. Вищі навчальні заклади вже передають до військкоматів дані про своїх студентів, включаючи вік, борги по сесіях та відвідуваність.

Відрахування за неуспішність. Якщо студент не складає сесію, прогулює заняття або має проблеми з академічною успішністю, його можуть відрахувати. Це автоматично призводить до втрати права на відстрочку.

Виклик до ТЦК. Після відрахування ТЦК має право викликати чоловіка на медкомісію та направити до навчального центру.

Студентам радять уважно стежити за своїм статусом в університеті, вчасно складати сесії та не допускати відрахування, адже інакше можна отримати повістку вже найближчим часом.

Друга категорія, яка потрапила до переліку ризику, – це чоловіки, виключені з військового обліку, але які залишилися в реєстрах. Нерідко така особа може формально вважатися знятою з обліку, проте в системі “Резерв+” її дані все ще активні. Через це військовозобов’язаних можуть викликати до ТЦК, навіть якщо формально підстав для мобілізації немає. Фахівці радять у таких випадках звернутися до територіального центру і перевірити свій статус, щоб уникнути непорозумінь. Якщо інформація не оновлена, це може стати приводом для вручення повістки та проходження всіх етапів мобілізації.

Чоловіки з інвалідністю: новий порядок підтвердження

У третій зоні ризику – чоловіки з інвалідністю. Після скасування МСЕК наприкінці 2024 року процес підтвердження інвалідності змінився. Тепер чоловіки мають регулярно проходити повторні огляди – щороку або раз на два роки, залежно від групи інвалідності.

Якщо цього не зробити, інформація в реєстрах автоматично втрачає чинність, а людина вважається придатною до служби. Особливо критичною ситуація стане восени 2025 року, коли завершиться етап перекваліфікації. Якщо до того часу інвалідність не буде підтверджена згідно з новим порядком, ТЦК матиме всі законні підстави для вручення повістки.

Будьте уважні до свого статусу та вчасно оновлюйте дані, щоб уникнути непорозумінь із ТЦК.