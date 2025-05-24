Карточные переводы под пристальным взглядом: с 1 июня украинцев ждет снижение лимитов – кого коснется и что делать

Уже с 1 июня 2025 года в Украине вступят в силу ужесточенные правила переводов денег с карты на карту, которые, в первую очередь, имеют целью борьбу с мошенничеством. Это нововведение, хоть и вызывает определенные вопросы, вероятно, коснется ограниченного количества украинцев.

Ужесточение правил переводов: кого коснется и что изменится

По словам председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, ужесточение правил вряд ли существенно повлияет на развитие банковских сервисов. Он отметил, что сейчас только 3-5% граждан жалуются на проблемы из-за карточных лимитов. Более того, несмотря на уже действующие ограничения, количество карточных счетов растет, что свидетельствует о стабильности банковского сектора.

Ключевые изменения и их влияние:

Снижение лимита: С 1 июня 2025 года без официального подтверждения дохода можно будет переводить до 100 тыс. грн в месяц (на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас).

Цель: Борьба с мошенничеством и обеспечение прозрачности рынка платежных услуг.

Кто почувствует: Ограниченное количество украинцев, по оценкам банкиров, только 3-5% граждан.

Основание: Меморандум между банками о противодействии мошенничеству.

Исключение: Лимиты не касаются переводов между двумя собственными счетами клиента в одном банке.

Для подтвержденных доходов: При наличии документов, подтверждающих доходы, переводы будут осуществляться в пределах подтвержденного дохода без ограничений.

С 1 июня 2025 года сумма, которую можно будет переводить с карты на карту без официального подтверждения дохода, уменьшится на 50 тыс. грн, до 100 тыс. грн. Банкиры советуют уже сейчас готовиться к нововведениям, поскольку для избежания неудобств может потребоваться сбор значительного пакета документов.

Стабильность банковского сектора и советы клиентам

Снижение лимита происходит несмотря на то, что ранее Национальный банк Украины не продлевал ограничения на исходящие переводы «с карты на карту» в размере 150 000 грн в месяц. Причина заключается в том, что сами банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, где прописаны эти лимиты и обязательства их соблюдать. Об этом, в частности, сообщили в ПриватБанке и Monobank.