Карткові перекази під пильним оком: з 1 червня українців чекає зниження лімітів – кого торкнеться і що робити

Вже з 1 червня 2025 року в Україні набудуть чинності посилені правила переказів грошей з картки на картку, які, в першу чергу, мають на меті боротьбу з шахрайством. Це нововведення, хоч і викликає певні питання, ймовірно, торкнеться обмеженої кількості українців.

Посилення правил переказів: кого торкнеться і що зміниться

За словами голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, посилення правил навряд чи суттєво вплине на розвиток банківських сервісів. Він зазначив, що наразі лише 3-5% громадян скаржаться на проблеми через карткові ліміти. Ба більше, попри вже діючі обмеження, кількість карткових рахунків зростає, що свідчить про стабільність банківського сектора.

Ключові зміни та їхній вплив:

Зниження ліміту: З 1 червня 2025 року без офіційного підтвердження доходу можна буде переказувати до 100 тис. грн на місяць (на 50 тис. грн менше, ніж зараз).

Мета: Боротьба з шахрайством та забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.

Хто відчує: Обмежена кількість українців, за оцінками банкірів, лише 3-5% громадян.

Підстава: Меморандум між банками про протидію шахрайству.

Виключення: Ліміти не стосуються переказів між двома власними рахунками клієнта в одному банку.

Для підтверджених доходів: При наявності документів, що підтверджують доходи, перекази будуть здійснюватись у межах підтвердженого доходу без обмежень.

З 1 червня 2025 року сума, яку можна буде переказувати з картки на картку без офіційного підтвердження доходу, зменшиться на 50 тис. грн, до 100 тис. грн. Банкіри радять вже зараз готуватися до нововведень, оскільки для уникнення незручностей може знадобитися збір значного пакету документів.

Стабільність банківського сектору та поради клієнтам

Зниження ліміту відбувається попри те, що раніше Національний банк України не продовжував обмеження на вихідні перекази “з картки на картку” у розмірі 150 000 грн на місяць. Причина полягає в тому, що самі банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, де прописані ці ліміти та зобов’язання їх дотримуватися. Про це, зокрема, повідомили у ПриватБанку та Monobank.