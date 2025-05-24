Мобилизация летом: ТЦК обновляет списки призывников – кто под угрозой получить повестку

С началом лета территориальные центры комплектования (ТЦК) активизируют свою работу. Изменения в законодательстве и усиление проверок со стороны государства означают, что мобилизационная волна охватит новые категории мужчин. Стало известно, кто окажется в зоне риска получить повестку уже в ближайшие месяцы.

Студенты и исключенные из учета: первые «под прицелом»

Если раньше учеба была надежным щитом от мобилизации, то теперь ситуация для некоторых студентов изменилась. Первыми под прицелом ТЦК окажутся те, кому исполнилось 25 лет. Высшие учебные заведения уже передают в военкоматы данные о своих студентах, включая возраст, долги по сессиям и посещаемость.

Отчисление за неуспеваемость. Если студент не сдает сессию, прогуливает занятия или имеет проблемы с академической успеваемостью, его могут отчислить. Это автоматически приводит к потере права на отсрочку.

Вызов в ТЦК. После отчисления ТЦК имеет право вызвать мужчину на медкомиссию и направить в учебный центр.

Студентам советуют внимательно следить за своим статусом в университете, вовремя сдавать сессии и не допускать отчисления, ведь иначе можно получить повестку уже в ближайшее время.

Вторая категория, которая попала в перечень риска, – это мужчины, исключенные из воинского учета, но которые остались в реестрах. Нередко такое лицо может формально считаться снятым с учета, однако в системе «Резерв+» его данные все еще активны. Из-за этого военнообязанных могут вызывать в ТЦК, даже если формально оснований для мобилизации нет. Специалисты советуют в таких случаях обратиться в территориальный центр и проверить свой статус, чтобы избежать недоразумений. Если информация не обновлена, это может стать поводом для вручения повестки и прохождения всех этапов мобилизации.

Мужчины с инвалидностью: новый порядок подтверждения

В третьей зоне риска – мужчины с инвалидностью. После отмены МСЭК в конце 2024 года процесс подтверждения инвалидности изменился. Теперь мужчины должны регулярно проходить повторные осмотры – ежегодно или раз в два года, в зависимости от группы инвалидности.

Если этого не сделать, информация в реестрах автоматически теряет силу, а человек считается годным к службе. Особенно критической ситуация станет осенью 2025 года, когда завершится этап переквалификации. Если к тому времени инвалидность не будет подтверждена согласно новому порядку, ТЦК будет иметь все законные основания для вручения повестки.

Будьте внимательны к своему статусу и вовремя обновляйте данные, чтобы избежать недоразумений с ТЦК.