Эти 3 кроссовера – причина стыда для производителей: низкая цена и привлекательный внешний вид не компенсируют проблем под капотом.

Иногда покупая автомобиль по довольно низкой цене кажется, что сказочно повезло. Но позже начинают выходить на поверхность скрытые проблемы этой машины. Авто эксперты назвали три кроссовера, внешний вид которых совсем не соответствует внутреннему содержимому. Удобный дизайн и стильный салон скрывают, а при этом достаточно демократичная цена действительно сохраняют не самые приятные тайны.

Peugeot 3008 I

Внешне это типичный кроссовер, однако ведет себя как самый настоящий минивэн. Особенно проблемны модели 1-го поколения с бензиновыми двигателями 1.6 л и 120 или 150 «лошадками» под капотом. Установив на эту машину двигатель EP6, созданный во время сотрудничества PSA и BMW, производитель очень ошибся. Ведь в процессе эксплуатации у этой машины очень быстро появляется целый ряд проблем:

растяжение цепи ГРМ уже после 60 км пробега;

необходимость частой замены смазки;

подтекание антифриза;

плохая вентиляция картерных газов;

ненадежные маслосъемные колпачки.

Радует лишь шестиступенчатая коробка авто от Aisin, с которой никаких проблем. Но согласитесь – на фоне других проблем этого маловато.

Volkswagen Tiguan I

Если речь идет о модели 1.4 TSI CAVA, то это роковой промах. Даже с небольшим пробегом эта машина может создать вам немало проблем:

растянутая цепь ГРМ;

перегревание, протечки, а иногда и детонация;

разрушение поршней, обычно он заправляется некачественным горючим;

капризная коробка передач как на механике, так и в версии автомат.

При этом автомобиль в брендовом VAG-дизайне имеет отличную эргономику и комфортный салон. Но недостатки, к сожалению, перекрывают преимущества.

Форд Куга II

Модель с двигателем на 2.5 л – казалось бы отличный выбор по всем показателям. Если бы не ecoboost:

трещины в ГБЦ;

перегревы и проблемы с насосом;

проблемы с системой охлаждения;

низкий ресурс двигателя и повышенные требования к топливу;

стремительное образование нагара.

Так что если вы все же решили выбрать Kuga – выбирайте модель с надежным атмосферником. Но даже при этом хорошую ликвидность вам никто не гарантирует.