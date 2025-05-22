Українцям пояснили, у яких випадках поповнюючи власну картку потрібно платити податок
В Україні дедалі пильніше стежать за грошовими переказами на банківські картки. Фінансовий моніторинг аналізує операції, які можуть вважатися доходом, і відповідно підлягають оподаткуванню. Далеко не кожне зарахування на рахунок є звичайним переказом коштів між особистими картками, а відтак в Україні активно намагаються боротися з тіньовим бізнесом.
Коли податки сплачувати не потрібно?
Державна податкова служба не має претензій до переказів між власними картками — навіть якщо вони відкриті в різних банках. Також не виникає питань при переказах через офіційні застосунки, як-от Приват 24, monobank та інші.
У таких випадках банки чітко ідентифікують клієнта як власника обох рахунків, тому податківці не втручаються.
Зовсім інша ситуація — з поповненням картки через небанківські термінали самообслуговування. Тут важливо, чи була здійснена ідентифікація особи, що вносить кошти. Якщо ні, така операція може викликати підозри в отриманні неофіційного доходу.
“Якщо ви відправили кошти через термінал і там не ідентифікувались, то в банку можуть виникнути запитання. А при внесені номера телефону чи номера картки дозволяється поповнювати самостійно і ніяких податків платити не треба”, — розповідають фахівці ALEX CONSULTING GROUP.
В яких випадках можливі штрафи та листи від Податкової?
Регулярні надходження без ідентифікації можуть бути розцінені як прибуток від неофіційної діяльності. У такому разі можливі серйозні фінансові наслідки:
- Штраф за ведення бізнесу без реєстрації ФОП.
- 18% податку на доходи фізичних осіб.
- 5% військового збору.
Щоб уникнути проблем із податковими органами, фахівці радять здійснювати операції лише через офіційні банківські канали. Додатково варто зберігати чеки, квитанції та виписки з банку як підтвердження джерела коштів.
На що ще варто звернути увагу?
Багато українців, повертаючись з-за кордону, привозять техніку, зокрема смартфони, і хвилюються щодо можливого оподаткування. Митні правила дозволяють ввозити до двох телефонів, якщо це речі особистого користування.
Крім того, деякі громадяни почали отримувати листи з вимогою з’явитися у податкову. Причина — продажі товарів в інтернеті без офіційного оформлення підприємницької діяльності. У разі доведення факту отримання доходу без реєстрації ФОП передбачені штрафи.