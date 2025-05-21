Курс долара в Україні стрімко злетить: скільки коштуватиме «американець» вже у грудні 2025 року

Незабаров в Україні значно підвищиться курс долара. Орієнтовні розцінки на «американця», що діятимуть наприкінці 2025 року, вже відомі. Згідно з ними на протязі півроку долар подорожчає більш ніж на 2 грн. А що буде із головною світовою валютою у 2028 році страшно навіть уявити.

Яким буде курс долара в грудні 2025 року?

Українці, що часто мають справу із купівлею чи продажем валюти, вже неодмінно помітили динаміку цін на долар. Станом на 21 травня НБУ встановив курс на рівні 41,49 грн/дол. Але це лише перший крок на шляху до стрімкого злету вартості головної світової валюти в Україні. Вже зовсім скоро за долар доведеться платити принаймні на 2 грн більше, ніж зараз.

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк стверджує, що зараз в уряді цілком серйозно обговорюють зростання курсу долара. Ба більше, приблизний курс аж до 2028 року вже внесли у бюджетну декларацію та плани Кабміну на бюджет 2026-2028 року. Згідно з цими планами наприкінці 2025 року курс сягне 43,7 грн/дол. А це плюс 2,21 грн до поточного курсу.

Що буде з доларом до 2028 року?

Подальші плани урядовців та Міністерства фінансів шокують ще більше. Зокрема у бюджет на 2028 рік вже збираються закласти курс на рівні 45,8 грн/дол. Бюджетну декларацію, в якій фігурують ці цифри, Кбмін повинен схвалити до 1 червня. Тож вже незабаром українці точно знатимуть, чого чекати від курсу долара в наступні кілька років.

При цьому Железняк зазначив, що надія на певне коригування курсу все ще залишається. Принаймні до 1 червня у бюджетну декларацію, яку поки не сформували остаточно, ще можуть внести зміни. Але це дуже малоймовірно, тож, сподіваючись на краще, українцям все ж варто готуватися до гіршого. А саме – до долара по 45 грн.