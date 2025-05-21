Курс доллара в Украине стремительно взлетит: сколько будет стоить «американец» уже в декабре 2025 года

В скором времени в Украине значительно повысится курс доллара. Ориентировочные расценки на “американца”, которые будут действовать в конце 2025 года, уже известны. Согласно им, в течение полугода доллар подорожает более чем на 2 грн. А что будет с главной мировой валютой в 2028 году, страшно даже представить.

Каким будет курс доллара в декабре 2025 года?

Украинцы, часто имеющие дело с покупкой или продажей валюты, уже непременно заметили динамику цен на доллар. По состоянию на 21 мая НБУ установил курс на уровне 41,49 грн/долл. Но это только первый шаг на пути к стремительному взлету стоимости главной мировой валюты в Украине. Уже совсем скоро за доллар придется платить по крайней мере на 2 грн больше, чем сейчас.

Народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк утверждает, что сейчас в правительстве вполне серьезно обсуждают рост курса доллара. Более того, приблизительный курс вплоть до 2028 года уже внесли в бюджетную декларацию и планы Кабмина на бюджет 2026-2028 года. Согласно этим планам, в конце 2025 года курс достигнет 43,7 грн/долл. А это плюс 2,21 грн к текущему курсу.

Что будет с долларом к 2028 году?

Дальнейшие планы правительственных чиновников и Министерства финансов шокируют еще больше. В частности, в бюджет на 2028 год уже собираются заложить курс на уровне 45,8 грн/долл. Бюджетную декларацию, в которой фигурируют эти цифры, Кабмин должен одобрить до 1 июня. Так что уже скоро украинцы точно будут знать, чего ждать от курса доллара в следующие несколько лет.

При этом Железняк отметил, что надежда на определенную корректировку курса все еще остается. По крайней мере, до 1 июня в бюджетную декларацию, которую пока не сформировали окончательно, еще могут внести изменения. Но это очень маловероятно, поэтому, надеясь на лучшее, украинцам все же следует готовиться к худшему. А именно – к доллару по 45 грн.