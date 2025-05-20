Для крепких костей, здорового пищеварения и даже от морщин: этот сухофрукт – самое настоящее «черное золото»

Сладкий, с пикантным, насыщенным вкусом, мягкой текстурой и… невероятной пользой. И речь совсем не о каком-то современном суперфуде, а о самом обычном черносливе. Не все его любят, а кто-то даже умышленно избегает не зная, что чернослив – это истинная сокровищница полезных витаминов и микроэлементов. Он способен вернуть Вашей коже упругость, костям крепкость, к тому же значительно улучшит пищеварение.

Не только самый лучший натуральный десерт

Калорийность одной порции чернослива – всего 20 калорий. Но по количеству полезных веществ он может «заткнуть за пояс» почти любой другой сухофрукт. В частности, чернослив содержит витамины, минералы, полифенолы и клетчатку. Именно благодаря этим веществам он так полезен, особенно для людей старше 45 лет. Ведь именно в этом возрасте кожа начинает стремительно терять упругость, а тело – костную массу.

Как действую полезные вещества из чернослива?

Магний и медь – укрепляющие кости и способствуют слаженной работе мышц.

Пищевые волокна – снижают аппетит и оказывают положительное влияние на процесс пищеварения.

Витамин К – удерживает в костях кальций.

Витамины С и Е – защищают клетки от окисления, замедляя процесс старения.

Витамин С – способствует выработке коллагена, делая кожу более упругой.

Как креативно вписать чернослив в свой рацион?

Чернослив можно смело комбинировать с другими продуктами и употреблять в самых разных формах. Например:

С йогуртом или кашей на завтрак.

В качестве сладкой нотки в салатах.

Во время запекания мяса.

В виде чая или прохладительного напитка, предварительно мелко нарезав.

Чернослив – это настоящее сокровище для каждого, кто хочет оставаться здоровым и привлекательным, несмотря на возраст. Так что не стоит его недооценивать. Добавьте чернослив в свой рацион и наслаждайтесь его положительными эффектами, которые вы очень скоро почувствуете на себе.