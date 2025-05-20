Для міцних кісток, здорового травлення та навіть від зморшок: цей сухофрукт – справжнісіньке «чорне золото»

Солодкий, із пікантним, насиченим смаком, м’якою текстурою та … неймовірною користю. І мова зовсім не про якийсь сучасний суперфуд, а про звичайнісінький чорнослив. Не всі його люблять, а хтось навіть навмисне уникає не знаючи, що чорнослив – це справнісінька скарбниця корисних вітамінів та мікроелементів. Він здатен повернути Вашій шкірі пружність, кісткам місність, до того ж значно покращить травлення.

Не тільки найкращий натуральний десерт

Калорійність однієї порції чорносливу – лише якихось 20 калорій. Але за кількістю корисних речовин він може «заткнути за пояс» майже будь який інший сухофрукт. Зокрема чорнослив містить вітаміни, мінерали, поліфеноли та клітковину. Саме завдяки цим речовинам він такий корисний, особливо для людей старше 45 років. Адже саме в цьому віці шкіра починає стрімко втрачати пружність, а тіло – кісткову масу.

Як діюсь корисні речовини з чорносливу?

Магній та мідь – зміцнюють кістки сприяють злагодженій роботі м’язів.

Харчові волокна – знижують апетить та позитивно впливають на процес травлення.

Вітамін К – утримує в кістках кальцій.

Вітаміни С та Е – захищають клітини від окислення, сповільнюючи процес старіння.

Витамин С – сприяє виробленню колагену, що робить шкіру більш пружною.

Як креативно вписати чорнослив у свій раціон?

Чорнослив можна сміливо комбінувати з різними продуктами та вживати у найрізноманітніших формах. Наприклад:

З йогуртом чи кашею на сніданок.

В якості солодкої нотки у салатах.

Під час запікання м’яса.

У вигляді чаю чи прохолодного напою, попередньо дрібно нарізавши.

Чорнослив – це справжній скарб для кожного, хто хоче залишатися здоровим і привабливим, не зважаючи на вік. Тож не варто його недооцінювати. Додайте чорнослив у свій раціон і насолоджуйтеся його позитивними ефектами, які ви дуже скоро відчуєте на собі.