Правда ли ежедневный душ — признак психологической проблемы: в сети активно обсуждают щекотливую тему

В соцсетях распространяется сообщение одного из пользователей, который поделился довольно щекотливой проблемой. Он говорит, что его девушка не принимает душ каждый день, и это начинает отрицательно влиять на их отношения. Мужчина пишет, что привык к каждодневному душу, особенно летом. Когда же понял, что его партнерша может не мыться два дня подряд, у него начали возникать неприятные эмоции, вплоть до физического отвращения. В то же время, он не хочет прямо ей это сказать, чтобы не обидеть, а только намекает.

Мужчина говорит, что его девушка считает, что если не потеешь и не занимаешься физическим трудом, ежедневное мытье тела может даже повредить коже. Кроме того, она упоминает об экономии воды и привыкании волос к ежедневному мытью. А еще считает, что такое желание часто принимать душ может являться признаком обсессивно-компульсивного расстройства. Из сообщения ясно, что мужчина запутался и не знает, действительно ли ему пора к психологу или проблемы у его девушки. Комментарии под публикацией тоже неоднозначны. Пользователи поддерживают обоих партнеров.

Что говорят эксперты?

Целесообразнее всего в этой ситуации поинтересоваться мнением экспертов: дерматологов, психологов.

Специалисты действительно отмечают, что нет четкой нормы частоты гигиенических процедур. Всё зависит от образа жизни, типа кожи, климата и личных ощущений человека.

Дерматологи действительно предостерегают, что частое купание может нарушить естественный барьер кожи, особенно если использовать агрессивные моющие средства.

Психологи обращают внимание на эмоциональную сторону вопроса. Если в отношениях возникает раздражение, это сигнал о возможной несовместимости, а также об отсутствии искренних разговоров. Психологи говорят, что ежедневный душ не является признаком психологической проблемы, если, конечно, человек не купается по несколько раз в день. Что касается таких проблем в паре, то верным решением будет честно обсудить то, что беспокоит и пытаться найти компромисс.