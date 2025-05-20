У многих пользователей больше не работает приложение Резерв+: разработчики объяснили, что происходит

Не так давно в сети была информация о том, что отныне в приложение Резерв+ будет приходить уведомление о том, что лицо в розыске или снято с него. На этом перемены не закончились.

Сообщается, что в приложении “Резерв+”, используемом для доступа к военно-учетным документам и другим связанным сервисам, вышло обновление версии 1.6.1. Согласно официальному сообщению, это обновление предполагает новый безопасный сертификат, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Представители сервиса призывают пользователей обязательно обновить “Резерв+” до последней версии, ведь без этого программа может перестать работать.

Подробнее об обновлении

В предыдущей версии 1.6.0 уже есть система предупреждений. То есть, при попытке авторизации пользователи будут видеть сообщения с требованием обновить приложение. В более старых версиях программа вообще не будет запускаться — вместо этого появится уведомление о технической ошибке. Итак, если вы видите такое сообщение — не пугайтесь. Нужно просто обновить приложение и оно будет работать, как раньше.

Как обновить “Резерв+”?

Обновление уже доступно в App Store (для iOS) и Google Play (для Android). Пользователям также рекомендуется включить автоматическое обновление, чтобы не пропускать важные версии в будущем.

Для владельцев iOS обновить приложение можно следующим образом:

Выделите Параметры. Выберите Приложения. Найдите Резерв+. Включите обновление.

Для владельцев Android инструкция следующая:

Откройте страницу “Резерв+” в Google Play. Нажмите три точки в правом верхнем углу. Выберите Автообновление.

Без установки обновления приложение может быть недоступным. Это не позволит получить доступ к личным данным, в частности военно-учетным документам.