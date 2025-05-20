У багатьох користувачів більше не працює додаток Резерв+: розробники пояснили, що відбувається

Не так давно в мережі була інформація про те, що відтепер у додаток Резерв+ приходитиме сповіщення про те, що особа в розшуку, або знята з нього. На цьому зміни не закінчилися.

21Повідомляється, що у додатку “Резерв+”, який використовується для доступу до військово-облікових документів та інших пов’язаних сервісів, вийшло оновлення версії 1.6.1. Згідно з офіційним повідомленням, це оновлення передбачає новий безпечний сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною та надійною. Представники сервісу закликають користувачів обов’язково оновити “Резерв+” до останньої версії, адже без цього програма може перестати працювати.

Детальніше про оновлення

У попередній версії 1.6.0 вже є система попереджень. Тобто при спробі авторизації користувачі бачитимуть повідомлення з вимогою оновити застосунок. У ще старіших версіях програма взагалі не запускатиметься — замість цього з’явиться сповіщення про технічну помилку. Тож, якщо ви бачите таке повідомлення — не лякайтесь. Потрібно просто оновити додаток й він працюватиме, як раніше.

Як оновити “Резерв+”?

Оновлення вже доступне в App Store (для iOS) та Google Play (для Android). Користувачам рекомендують також увімкнути автоматичне оновлення, щоб не пропускати важливі версії у майбутньому.

Для власників iOS оновити додаток можна наступним чином:

Перейдіть у Параметри. Оберіть Програми. Знайдіть Резерв+. Активуйте оновлення.

Для власників Android інструкція наступна:

Відкрийте сторінку “Резерв+” у Google Play. Натисніть на три крапки у правому верхньому куті. Оберіть Автооновлення.

Без встановлення оновлення застосунок може бути недоступний. Це унеможливить доступ до особистих даних, зокрема військово-облікових документів.