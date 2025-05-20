Продать машину теперь будет непросто: владельцев будут проверять через специальный реестр

Украинцам, владеющим транспортными средствами, сообщили неприятную новость. Вскоре для того чтобы перерегистрировать или продать машину, им придется проходить специальную проверку. Автомобилистов будут «пробивать» через одну из государственных баз данных и могут даже отказать в переоформлении машины.

Кто не сможет продать машину?

Законопроект, предлагающий усложнить процесс перерегистрации автомобиля, нардепы еще осенью 2024 года поддержали в первом чтении. Более того, комитет ВР по вопросам правовой политики недавно рекомендовал его к принятию во втором чтении.

Главным новшеством, которое предлагает этот документ, является модернизация уже существующих механизмов принудительного исполнения решений, одним из которых является арест автомобилей должников. Авторы законопроекта хотят связать Единый реестр должников с другими государственными базами данных. Тогда внесенные в него лица не смогут спокойно продать машину до тех пор, пока не вернут свои долги.

Как это будет работать?

Каждого владельца, который захочет продать свой автомобиль, будут «пробивать» через реестр должников. И если найдут, осуществить задуманное ему не удастся. Нотариус просто откажется регистрировать сделку купли-продажи.

Такая же процедура будет действовать и при снятии автомобиля с учета или его перерегистрации на другое лицо. Ни одна из этих операций без проверки в Едином реестре должников производиться не будет.

Кого не коснутся нововведения?

Если владельца автомобиля найдут в списке должников, немедленно наложат запрет на отчуждение транспортного средства, после чего сообщат об этом случае в исполнительную службу. При этом есть несколько исключительных ситуаций, в которых перерегистрацию машины все же разрешат, а именно:

если перерегистрация не имеет никакого отношения к продаже автомобиля;

если передача транспортного средства производится с целью погашения долга или бесплатно, после его конфискации.

Во всех остальных случаях у должников будут «связаны руки». Более того, законопроект предлагает еще и запретить государственным органам регистрировать автомобили на граждан, внесенных в Единый реестр должников.