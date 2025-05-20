Продати машину тепер буде непросто: власників перевірятимуть через спеціальний реєстр

Українцям, що володіють транспортними засобами, повідомили неприємну новину. Незабаром для того, щоб перереєструвати чи продати машину, їм доведеться проходити спеціальну перевірку. Автомобілістів будуть «пробивати» через одну із державних баз даних і можуть навіть відмовити у переоформленні машини.

Хто не зможе продати машину?

Законопроєкт, що пропонує ускладнити процес перереєстрації автомобіля, нардепи ще восени 2024 року підтримали у першому читанні. Ба більше, комітет ВР з питань правової політики нещодавно рекомендував його до ухвалення у другому читанні.

Головним нововведенням, яке пропонує цей документ, є модернізація вже існуючих механізмів примусового виконання рішень, одним з яких є арешт автівок боржників. Автори законопроєкту хочуть зв’язати Єдиний реєстр боржників з іншими державними базами даних. Тоді внесені в нього особи не зможуть спокійно продати машину, поки не повернуть свої борги.

Як це працюватиме?

Кожного власника, що захоче продати свій автомобіль, будуть «пробивати» через реєстр боржників. І якщо знайдуть, здійснити задумане йому не вдасться. Нотаріус просто відмовиться реєструвати угоду купівлі-продажу.

Така ж сама процедура діятиме і під час зняття автомобіля з обліку чи його перереєстрації на іншу особу. Жодна з цих операцій без перевірки в Єдиному реєстрі боржників здійснюватися не буде.

Кого не торкнуться нововведення?

Якщо власника автомобіля знайдуть в списку боржників, негайно накладуть заборону на відчуження транспортного засобу, після чого повідомлять про цей випадок у виконавчу службу. При цьому є кілька виняткових ситуацій, в яких перереєстрацію авто все ж дозволять, а саме:

якщо перереєстрація не має жодного відношення до продажу авто;

якщо передача транспортного засобу здійснюється з метою погашення боргу або безкоштовно, після його конфіскації.

В усіх інших випадках у боржників будуть «зв’язані руки». Ба більше, законопроект пропонує ще й заборонити державним органам реєструвати автівки на громадян, що внесені до Єдиного реєстру боржників.