Чи справді щоденний душ — ознака психологічної проблеми: у мережі активно обговорюють делікатну тему

У соцмережах шириться допис одного з користувачів, який поділився доволі делікатною проблемою. Він каже, що його дівчина не приймає душ щодня, і це починає негативно впливати на їхні стосунки. Чоловік пише, що звик до щоденного душу, особливо влітку. Коли ж зрозумів, що його партнерка може не митися два дні поспіль, у нього почали виникати неприємні емоції, аж до фізичної відрази. Водночас він не хоче прямо їй це сказати, аби не образити, а лише натякає.

Чоловік каже, що його дівчина вважає, що якщо не пітнієш і не займаєшся фізичною працею, щоденне миття тіла може навіть зашкодити шкірі. Окрім того, вона згадує про економію води і звикання волосся до щоденного миття. А ще вважає, що таке бажання часто приймати душ може бути ознакою обсесивно-компульсивного розладу. З допису зрозуміло, що чоловік заплутався й не знає, чи справді йому пора до психолога, чи проблеми у його дівчині. Коментарі під дописом теж неоднозначні. Користувачі підтримують обох партнерів.

Що кажуть експерти?

Найдоцільніше у цій ситуації поцікавитись думкою експертів: дерматологів, психологів.

Фахівці справді зазначають, що немає якоїсь чіткої норми частоти гігієнічних процедур. Усе залежить від способу життя, типу шкіри, клімату та особистих відчуттів людини.

Дерматологи й справді застерігають, що надмірне миття може порушити природний бар’єр шкіри, особливо якщо використовувати агресивні мийні засоби.

Психологи ж звертають увагу на емоційний бік питання. Якщо в стосунках з’являється роздратування, це сигнал про можливу несумісність, а також про відсутність щирих розмов. Психологи кажуть, що щоденний душ не є ознакою психологічної проблеми, якщо звісно ж людина не купається по кілька разів на день. Щодо таких проблем в парі, то найправильнішим рішенням буде чесно обговорити те, що турбує та намагатися знайти компроміс.