Формула расчета пенсий во второй половине 2025 года: шансов на высокие выплаты просто нет

В Украине даже граждане, получающие вполне приличную зарплату, после выхода на пенсию могут претендовать в лучшем случае на ее треть. Законопослушные украинцы, выполнившие требования по стажу (35 лет) и всю жизнь платившие налоги, получат пенсию всего лишь около 5 тыс. грн, а может быть и меньше. Почему так происходит и как узнать, на какую пенсию можете рассчитывать Вы?

Формула расчета пенсии не дает шанса на высокие выплаты

Сегодня пенсию по возрасту в Украине выплачивают 7,5 млн человек, большинство из которых получает среднюю пенсию – около 6085,7 грн. Средняя же зарплата в Украине сейчас составляет 19 430 грн. Получается, что средняя пенсия – это чуть более 31% средней зарплаты, что считается грубым нарушением социальных норм. Ведь пенсия должна составлять по крайней мене 40% зарплаты.

Все дело в формуле расчета пенсии, не оставляющей украинцам никакого шанса на обеспеченную старость. Вот как она выглядит:

средняя зарплата за 3 года до выхода на пенсию × количество лет стажа × соотношение зарплаты к средней × 1%

Для тех, кто выйдет на пенсию в 2025 году, средняя зарплата за последние 3 года будет составлять 15 057,09 грн. Именно эта сумма станет своего рода базой для расчета пенсии. Однако, пройдя через формулу, она уменьшится почти втрое.

Как рассчитать свою будущую пенсию?

Чтобы увидеть, как формула расчета пенсии портит украинцам всю картину, нужно применить ее к конкретному примеру. Скажем, украинец все 35 лет стажа получал минимальную зарплату в сумме 8000 грн, что составляет 41,17% среднего заработка. Тогда пенсия у него будет такая:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн

Полученная сумма не дотягивает даже до минимальной пенсии. Поэтому такому пенсионеру будут просто платить минималку, которая по состоянию на 2025 год составляет 2361 грн.

Для гражданина, который всю жизнь стабильно получал среднюю зарплату, расчеты будут выглядеть следующим образом:

15 057,09*100%*35*1% = 5269,9 грн

Как ни крути, а для обеспеченной старости нужно зарабатывать минимум в два раза больше средней зарплаты. Но и тогда пенсионер будет получать около 10 500 грн и не больше.