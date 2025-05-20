Формула розрахунку пенсій у другій половині 2025 року: шансів на високі виплати просто немає

В Україні навіть громадяни, що отримують цілком пристойну зарплатню, після виходу на пенсію можуть претендувати в кращому випадку на її третину. Законослухняні українці, що виконали вимоги за стажем (35 років) та усе життя платили податки, отримають пенсію лише близько 5 тис. грн, а подекуди й меншу. Чому так відбувається та як дізнатися, на яку пенсію можете розраховувати Ви?

Формула розрахунку пенсії не дає шансу на високі виплати

Станом на сьогодні пенсію за віком в Україні виплачують 7,5 млн осіб, більшість із яких отримує середню пенсію – близько 6085,7 грн. Середня ж зарплата в Україні зараз становить 19 430 грн. Виходить, що середня пенсія – це трохи більше 31% середьої зарплатні, що вважається грубим порушенням соціальних норм. Адже пенсія не повинна були меншою, ніж 40% зарплатні.

Вся справа у формулі розрахунку пенсії, яка не залишає українцям жодного шансу на забезпечену старість. Ось як вона виглядає:

середня зарплата за 3 роки до виходу на пенсію × кількість років стажу × співвідношення зарплатні до середньої × 1%

Для тих, хто вийде на пенсію у 2025 році середня зарплатня за останні 3 роки складатиме 15 057,09 грн. Саме ця сума буде свого роду базою для розрахунку пенсії. Однак, пройшовши через цю формулу, вона зменшиться майже утричі.

Як розрахувати свою майбутню пенсію?

Щоб побачити, як формула розрахунку пенсії псує українцям «всю картину», потрібно застосувати її до конкретного прикладу. Скажімо українець всі 35 років стажу отримував мінімальну зарплатню в сумі 8000 грн, що становлять 41,17% середнього заробітку. Тоді пенсія у нього буде така:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн

Отримана сума не дотягує навіть до розміру мінімальної пенсії. Тож такому пенсіонеру просто платитимуть мінімалку, що станом на 2025 рік становить 2361 грн.

Натомість для громадянина, який все життя стабільно отримував середню зарплатню, розрахунки виглядатимуть наступним чином:

15 057,09 * 100% * 35 * 1% = 5269,9 грн

Як не крути, а для забезпеченої старості потрібно заробляти мінімум у два рази більше середньої зарплатні. Але й тоді пенсіонер отримуватиме близько 10 500 грн і не більше.