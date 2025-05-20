Не спешите нести это на помойку: 3 культовых вещи из девяностых, за которые будут торговаться коллекционеры

Выбрасывая старые серванты, кассеты из 90-х или такие популярные когда-то кружевные занавески, мы считаем, что избавляемся от старого хлама. Однако большинство украинцев даже не представляют, за какие сумасшедшие деньги можно продать этот «хлам». За мебелью и другими культовыми вещами из 90-х коллекционеры готовы чуть ли не драться, торгуясь за них на аукционах до последней гривны. А некоторые элементы интерьера, которые мы видели еще у наших родителей и бабушек, сейчас стали у дизайнеров самым настоящим трендом.

Старые громоздкие серванты

Огромные шкафы для посуды, которые занимали пол квартиры, теперь охотно покупают для оборудования современных интерьеров. Они пользуются такой популярностью в частности из-за своей уникальности. И не удивительно, ведь каждый старинный сервант изготовлен из другой породы дерева, имеет свой собственный узор резьбы, уникальные вставки из стекла и вообще совсем не похож на своих «братьев». Такие серванты сейчас модно перекрашивать в оттенки пастели и хранить там винтажные вещи, например, старые фотокамеры, пластинки и т.д.

Аудиокассеты из 90-х

Кассеты, которые когда-то перезаписывали десятки раз и перематывали с помощью карандаша, тоже сейчас на цену золота. Из них производят креативные элементы интерьера, создают арт-объекты и даже украшения. Склеивая кассеты вместе можно сделать, например, полку для сувениров или книг, кулон, брелок и т.д.

Кружевные занавески

Занавески с узорами, которые каждый из миллениалов точно помнит с детства, теперь снова в моде. Из них изготовляют балдахины для кроватей, абажуры для светильников и даже одежду. Так что вместо того, чтобы выбрасывать такие культовые вещи, можно дать им новую жизнь, превратив в стильный аксессуар или элемент интерьера. Или просто продать на OLX тем, кто давно охотится за такими ретро-деталями.